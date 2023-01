Quels sont les prochains projets de Greta Gerwig après White Noise ?

NETFLIX

Après avoir joué dans Background Noise aux côtés d’Adam Driver sur Netflix, il poursuit ses projets de cinéaste. La suite de Barbie avec Margot Robbie arrive-t-elle ?

©NetflixGreta Gerwig joue dans White Noise.

ohbruit blanc Il est déjà ici! Le film tant attendu Noé Baumbach a été ajouté au catalogue de Netflix après son passage dans les cinémas. Et bien qu’il ne soit sur la plateforme de streaming que depuis une journée, il n’a pas fallu longtemps pour qu’il occupe une place dans le classement des plus vus en ce moment. C’est pourquoi une bonne partie des internautes se demandent ce qui va suivre dans la carrière de Greta Gerwig et Adam Driverles protagonistes qui volent tous les regards dans ce drame plus que divertissant.

L’histoire de Bruit de fond -comme il a été traduit en Amérique latine- commence lorsqu’un accident toxique couvre la ville où vit la famille Gladney dans un nuage noir. C’est ainsi que Babette et Jack, les parents, prennent les rênes en tentant de se protéger de cet événement qui a commencé par la fuite de produits chimiques. Bien qu’il ait une saveur absurde et apocalyptique, la vérité est que le film parvient à parcourir des thèmes beaucoup plus intéressants.

Son synopsis officiel explique : «White Noise met en scène les tentatives d’une famille américaine moderne de gérer les conflits quotidiens tout en luttant contre les mystères universels de l’amour, de la mort et de la possibilité du bonheur dans un monde incertain.”. En ce sens, il s’impose comme l’une des propositions les plus attractives de Netflix à apprécier avant la fin de l’année. En tout cas, la vérité est que ses deux acteurs principaux, ainsi que son réalisateur, réfléchissent déjà à de nouveaux projets.

+ Ce que fera Greta Gerwig après White Noise sur Netflix

Greta Gerwig a non seulement ébloui en tant qu’actrice, mais a également réussi à s’imposer comme l’une des cinéastes les plus remarquables de ces derniers temps grâce à des productions telles que Dame Oiseau ou LPetite femme. Formant un vrai couple avec Noah Baumbach, ils sont devenus l’un des duos créatifs les plus acclamés. Et 2023 ne fera pas exception, puisqu’ils travailleront à nouveau ensemble dans Barbie.

Protagonisée par Margot Robbie et Ryan Gosling respectivement dans la peau de Barbie et de Ken, le live action de la mythique poupée Mattel arrivera ensuite 21 juillet 2023. Alors que Gerwig assumera à nouveau le rôle de réalisateur, Baumbach a co-écrit le scénario avec elle, serait-ce le début d’une franchise ? Aurez-vous un suite? Greta elle-même a maintenu en dialogue avec Variety : « Je ne peux pas répondre à toutes ces questions ! Mais, sans aucun doute, ce sera très excitant si c’était ». Tout indiquerait qu’au cours de l’année prochaine, des pourparlers pourraient commencer pour un deuxième volet de Barbie.

