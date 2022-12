Quels sont les prochains projets d’Adam Driver après White Noise ?

Premières

l’acteur de Les filles est revenu partager un set avec Greta Gerwig après ce qui a été fait en Frances Hadans une production dont la première a eu lieu aujourd’hui.

© IMDbAdam Driver.

Après une longue attente, Bruit blanc (bruit de fond) atterri dans le catalogue de Netflix. Dirigée par Noé Baumbachmarque les retrouvailles entre Adam Driver et Greta Gerwig après ce qui a été fait en Frances Ha, il y a plus de six ans. La production a eu une avant-première dans le festival du film de New York et a actuellement un taux d’approbation de 63 % en Tomates pourriesde plus de 180 votes.

De quoi s’agit-il bruit blanc? Le film est basé sur le travail de Don DeLillo de 1985, longtemps considérée comme impossible à adapter. L’histoire suit une famille qui, après avoir eu un terrible accident, doit continuer sa vie et faire face à l’amour, à la mort et à ce qui reste de leurs liens. Adam Chauffeur pièces Jack, le père de cette famille, dans un film qui dure un peu plus de deux heures et quart. Vouliez-vous voir plus de Adam Chauffeur? Nous vous disons ce qui s’en vient.

+Les trois versions d’Adam Driver qui sont en route

65

Encadré dans le genre aventure et science-fiction, ce film est réalisé par Scott Beck et Bryan Woods, qui étaient également en charge de l’écriture du livret. L’intrigue nous montre un astronaute qui a un accident et s’écrase sur une planète où il découvre qu’il n’est pas seul. Le film arrivera en mars de l’année prochaine et mettra également en vedette Ariana Greenblatt et Chloé Coleman.

Ferrari

Dans ce cas, nous avons un film qui n’a toujours pas de date de sortie confirmée mais qui devrait sortir en 2023 et qui est en post-production. Comme son titre l’indique, il s’agit d’un biopic centré sur la vie de Enzo Ferrari, l’un des entrepreneurs automobiles les plus importants de l’histoire. Le film est réalisé par michel mann et détient les parts de Jack O’Connell et Shailene Woodley.

Mégalopole

Le film qui est devenu une obsession et un faible pour Francis Ford Coppola, qui tente d’en faire un film depuis près de quarante ans. Maintenant, avec la production en cours et l’objectif de terminer la photographie principale en mars 2023, il n’a toujours pas de date confirmée mais elle arriverait la même année. L’histoire nous montre un architecte qui veut repenser New York. Aubrey Plaza, Jason Schwartzman, Shia LaBeouf, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Dustin Hoffman, Forest Whitaker, Talia Shire et Laurence Fishburne Ils font partie du casting.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?