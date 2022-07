Quels sont les pouvoirs d’El Muerto, le personnage Marvel que Bad Bunny incarnera

in

En janvier 2024, le chanteur d’origine portoricaine rejoindra le monde des super-héros en tant que méchant méconnu, qui fait partie du monde de Spider-Man.

© GettyBadBunny.

Tout comme ils l’ont fait avec Venin et avec Morbiusdans images sony sont déterminés à poursuivre l’expansion de l’univers cinématographique de merveille avec les personnages sur lesquels ils ont des droits d’image. En ce sens, l’apparition du multivers dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) confirmé qu’ils font partie de la saga, mais ce qui n’est pas connu, c’est dans quelle mesure ils sont pris en compte au-delà de la Spiderman de Tom Holland.

Un des personnages suivants images sony va lui consacrer un film Le mort. C’est un méchant d’origine mexicaine qui se caractérise par le port d’un masque imitant celui des athlètes de lutte. En janvier 2024, son film solo sortira en salles et ce personnage sera vu en action pour la première fois. Qui a été choisi pour le jouer ? Rien de plus et rien de moins que mauvais lapin.

Le mort est un méchant qui fait partie du monde habituel de la bande dessinée homme araignée. Son vrai nom est Juan-Carlos Estrada et a acquis ses pouvoirs d’une tradition familiale qui se transmet de génération en génération à travers le masque qui est dans la famille depuis des années. Pour ce faire, ils doivent faire face à un être appelé Le doréqui est celui qui leur garantit les pouvoirs s’ils en sont dignes.

Le problème est que, lorsque le tour de Juan-Carlos Estrada, la peur l’a vaincu et il n’a pas pu le vaincre. C’est son père qui est intervenu, mais il a fini par mourir aux mains de Le doréqui eut le geste de donner dix ans de grâce à Jean Charles sur l’honneur de son père, à condition qu’il s’entraîne et revienne après avoir démasqué un super-héros. Qui était l’élu ? homme araignéemême s’il n’a pas eu de chance et c’est une autre histoire.

+Quels sont les pouvoirs d’El Muerto

La grande compétence que vous avez Le mortle personnage qui mauvais lapin interprétera, il pourrait être réduit à l’instinct de survie. C’est ça, le masque qui leur a donné Le doré Cela leur donne une certaine capacité à pouvoir avoir des combats au corps à corps sans être désavantagés par l’adversaire en service, mais ce qui caractérise le plus ce personnage est la super force, qui est encore renforcée lors du port du masque susmentionné.

