Quels sont les pouvoirs de Zatanna, un personnage de DC que Dua Lipa pourrait jouer

Une nouvelle rumeur prétend que Doua Lipa est en pourparlers pour entrer dans l’univers étendu de CC commence à émerger chez tous les fans de comics. L’artiste pop pourrait donner vie à la maîtresse de la magie, Zatanna Zatara, dans un nouveau film d’action en direct. Le 16 juillet, un fan compte de la cassette »Zatanna » a partagé un Tweet où il a été confirmé que Dua Lipa était incluse dans un projet de Warner Bros.

L’artiste Mickaël Journou a répondu à la nouvelle le lendemain avec une affiche montrant le chanteur comme le magicien titulaire avec le titre spéculatif du film »Zatanna: Bloodspell », avec le slogan « Vous voulez voir un tour de magie? ». L’adaptation de « Zatanna » a été confirmée en mars 2021 avec Emerald Fennel annoncé comme scénariste du scénario.

« C’est quelque chose sur lequel nous travaillons depuis un moment. J’ai parlé à Mauvaises productions de robots, ils sont incroyables. Je veux obtenir la première partie, qui est le scénario, juste avant de penser à autre chose », a déclaré Fennel. « Je suis un grand fan du genre. Je suis fan de sorcellerie, de magie et de bandes dessinées, et c’est effrayant et intense. »

Quels sont les pouvoirs de Zatanna ?

Zatanna est apparue pour la première fois en 1964 dans la bande dessinée » Hawkman # 4 », écrite par Gardner Fox et illustrée par Murphy Anderson. Fille du magicien Giovanni Zara et de la mystique Sindella, Zatanna commencera sa carrière de magicienne, découvrant qu’elle a la capacité d’utiliser une véritable magie, étant l’une des magiciennes les plus en vue de tout l’univers DC. Même dans certaines bandes dessinées, il peut être vu en train d’aider Hal Jordan et Barry Allen, ainsi que de faire partie de l’équipe » Justice League Dark ».

Comme son père, Zatanna peut utiliser la magie à volonté pour lancer toutes sortes de sorts, canalisant ses capacités magiques en parlant à l’envers ainsi qu’en enchantant des objets et en leur donnant vie. Également des pouvoirs comme la manipulation de l’eau et la génération d’attaques électriques.

Warner Bros. prévoit de présenter le film » Zatanna » en exclusivité sur la plateforme de streaming HBO Max, bien que l’on ne sache pas grand-chose d’autre sur le projet. Dua Lipa est devenue un phénomène mondial après la sortie de son premier album en 2017. Son deuxième album studio, Future Nostalgia de 2020, a fait ses débuts avec un succès critique et commercial, remportant six nominations aux Grammy Awards en plus du nombre de nominations et de récompenses que la chanteuse avait. déjà accumulé.

Si les rumeurs sont vraies, « Zatanna » pourrait être la première expérience de Dua Lipa dans le monde du jeu d’acteur, puisqu’auparavant l’artiste se limitait uniquement à la création musicale.