Quels sont les pouvoirs d’Abomination, la supervilaine de She-Hulk

Emil Blonsky reviendra dans l’univers cinématographique Marvel et comme nous l’avons vu dans les aperçus de She-Hulk, il se transformera en Abomination. Quels pouvoirs a-t-il ?

©IMDBAbomination à Shang-Chi

elle hulk a eu son premier épisode dans Disney+ où Jennifer Walters est devenue un puissant Green Goliath après avoir subi un accident de voiture où le sang de son cousin Bruce Banner se mêle au sien. Elle s’entraîne donc avec Hulk pour apprendre à contrôler ses nouveaux pouvoirs et lorsqu’elle est prête, elle retourne à sa vie d’avocate dans la ville de Los Angeles.

La série de Univers cinématographique Marvel Il a confirmé la participation de Tim Roth dans le rôle d’Emil Blonsky / Abomination, le super-vilain qui a affronté Hulk dans le passé en détruisant tout un quartier de New York. Maintenant, il est emprisonné et a besoin d’un représentant légal qui, grâce à son nouveau travail, sera Jennifer Walters, malgré un conflit d’intérêts dû au passé de Blonsky et Banner.

Lors des événements de Hulk, l’homme incroyableEmil Blonsky s’est fait injecter une version imparfaite du Super Soldier Serum et a ensuite demandé à Samuel Sterns de lui injecter le sang de Bruce Banner, ce qui a finalement eu des conséquences irréparables avec la transformation de ce soldat en véritable Abomination.

Les pouvoirs de l’Abomination

Quels sont les pouvoirs de ce méchant qui apparaîtra dans la série de Disney+? Abomination a une super force, une durabilité et une endurance qui sont le double de celles de Hulk si le Vengeur n’est pas enragé. La vérité est que les capacités de Blonsky ne varient pas de la même manière que celles de Banner. Rappelons-nous que Hulk gagne en force et en intensité à mesure que sa colère s’aggrave et pour cette raison, il a un avantage sur Blonsky.

L’endurance d’Abomination le rend presque immortel, d’autant plus que, tout comme Hulk et elle hulk Il possède un pouvoir régénérateur important qui agit sur les blessures qu’il reçoit le rendant très difficile à tuer par ses adversaires. De cette façon, ce méchant peut affronter plusieurs des héros les plus puissants du monde. Univers cinématographique Marvel et leur causer des problèmes.

Abomination diffère considérablement de Hulk : il a des branchies, qui lui permettent de respirer sous l’eau, et il peut entrer dans un état d’animation suspendue lorsqu’il est privé d’oxygène pendant de longues périodes. Cet avantage stratégique pourrait bien servir le méchant si le combat contre Hulk ou elle hulk Il se produit à proximité d’une rivière ou de l’océan. Comme nous l’avons vu, Abomination est un méchant redoutable et son retour est imminent.

