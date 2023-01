Quels sont les Pokémon les plus populaires au Mexique

L’une des franchises d’anime et de jeux vidéo les plus populaires de tous les temps est sans aucun doute »Pokémon ». L’histoire classique des entraîneurs combattant des créatures de poche est connue dans le monde entier par les jeunes et les moins jeunes, chacun des fans ayant son Pokémon préféré.

À tel point que la liste des Pokémon les plus populaires dans chaque pays a récemment été dévoilée. L’étude publiée par The Toy Zone, a pris en compte les recherches effectuées sur Google dans chaque pays, et comme prévu, le Pokémon le plus populaire de tous est sans aucun doute Pikachu, suivi de Charmander et Charizard, le premier allume-feu de la première génération.

En continuant avec le tableau, le Pokémon le plus populaire au Mexique est Squirtle, un Pokémon de type eau qui est apparu pour la première fois en tant que starter dans »Pokémon Red » et »Pokémon Blue ». La liste est principalement dominée par les Pokémon de première génération, car c’est la génération avec laquelle la plupart des joueurs et des téléspectateurs de l’anime ont découvert la franchise.

En plus de Pikachu, Charmander et Squirtle, d’autres Pokémon qui se répètent souvent parmi les plus populaires sont Snorlax, Bulbasaur, Abra, Gengar, Eevee, Golden, Charizard, Dragonite et Jinx. Chacun d’eux appartient au groupe des 151 Pokémon originaux de la première génération.

Depuis sa création en 1996, la franchise Pokémon a été l’une des plus influentes de tous les temps, non seulement dans le monde des jeux vidéo mais dans le divertissement en général. Ces personnages sont reconnus par tous dans n’importe quelle partie du monde, la figure de Pikachu étant connue dans le monde entier.

On dit que Pokémon est actuellement l’une des franchises qui génèrent le plus d’argent au monde, mettant en avant sa vente de jeux vidéo, de marchandises, d’animaux en peluche, de cartes et de toutes sortes de produits différents.

Actuellement, les derniers jeux de la franchise : »Pokémon Scarlet » et »Pokémon Purple », ont battu des records dans le nintendoswitch étant les meilleurs vendeurs de tous les temps à ses débuts. Bien que beaucoup aient critiqué les titres pour leur grand nombre de bogues et de problèmes de performances, beaucoup ont apprécié la nouvelle implémentation du monde ouvert et l’histoire non linéaire.