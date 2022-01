Quels sont les personnages qui apparaîtront dans Peacemaker

in

HBO Max

La série avec John Cena sortira sur HBO Max jeudi prochain. Il se composera d’un total de 8 épisodes et sera une continuation directe de La brigade suicide.

© IMDbLes trois premiers épisodes arriveront vendredi prochain.

Ce jeudi, il arrivera à HBO Max une nouvelle production de CC. Il s’agit de Pacificateur, série centrée sur le personnage joué par Jean Cena dans Escouade suicide, qui sera une continuation directe de cette histoire et aura cet anithhero avec la responsabilité d’être la branche armée d’une opération secrète qui cherche à détruire un groupe de personnes connu sous le nom « Lucioles ». Si vous vous demandez s’ils vous expliqueront comment il a survécu après sa mort apparente dans le film, vous pouvez dormir tranquille, car ils le feront. Ensuite, nous vous dirons quels sont les personnages qui accompagneront Chris Smith dans cette histoire.

Vigilant

Ce nouveau super-héros ne faisait pas partie du film Photos de Warner Bros. dirigée par James Gunn. C’est un chiffre qui considère Pacificateur son meilleur ami et qui a des valeurs morales tout aussi tordues que le personnage de Dîner, bien que toujours caractérisé par une plus grande innocence. L’une de ses plus grandes fiertés est de se vanter que personne, pas même Chris Smith, connaître votre véritable identité.

Emilie Harcourt

Une femme très dure qui attirera rapidement l’attention de Pacificateur tout en accomplissant la mission. C’est une personne qui essaie de ne pas montrer de faiblesses et qui sous aucun point de vue ne laissera les hommes essayer de la dépasser.

Auggie Smith – Dragon Blanc

Le père de Pacificateur est un homme au passé sombre, associé aux suprématies blanches, qui a utilisé ses connaissances pour devenir un méchant à la recherche d’anéantir toutes les minorités. De plus, il dénoncera ouvertement son fils, qu’il ne respecte pas du tout.

Léota Adebayo

La fille de Amandine Waller infiltrera l’organisation chargée de mettre fin les lucioles. Ce sera un agent double qui transmettra des informations à sa mère mais qui commencera clairement à remarquer que le monde n’est pas comme Amanda il le peint.

Jean Economos

Le spécialiste de la technologie déjà vu dans La brigade suicide vous reviendrez assister à l’opération assis devant un ordinateur.

Clemson murn

Le chef de l’opération et le seul qui semble comprendre avec certitude ce qu’ils sont et qui ils sont les lucioles. C’est une personne qui n’aime pas que les choses ne se passent pas comme prévu.

Judomaster

Ce petit bonhomme se présentera comme une personne qui a été embauchée comme garde du corps qui ne tardera pas à le lui faire savoir Pacificateur et ses alliés qu’il n’est pas aussi faible que son physique le paraît.

Larry Fitzgibbon et Sophie Song

Les policiers qui vont commencer à enquêter sur ce qui est réellement arrivé à Pacificateur et pourquoi il a été libéré, alors qu’il n’avait pas purgé la peine qui lui pesait.

