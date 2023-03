Quels sont les Mexicains qui ont remporté le plus d’Oscars

Oscars 2023

Avant la remise des Oscars 2023, ce sont les Mexicains qui ont le plus réussi à l’Académie.

© pinocchiomovieAlejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón et Guillermo del Toro sont connus sous le nom de Los Tres Amigos

La 95e édition des Oscars aura lieu ce 12 mars 2023 et Avant la grande soirée cinéma, on vous dit qui sont les Mexicains qui ont remporté le plus de ces prix.

D’accord avec Statistiquedepuis la première édition des Oscars, en 1929, 16 Mexicains ont reçu les prix de la Hollywood Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Le dernier à monter sur le podium était Eugenio Derbez, qui faisait partie de CODA, un film qui a remporté le prix du meilleur film l’année dernière.

+ Qui est le Mexicain qui a remporté le plus d’Oscars ?

Il ne s’agit pas d’un acteur ou d’une actrice, mais plutôt Le Mexicain qui a remporté le plus d’Oscars est le réalisateur Alfonso Cuarónqui a un total de 5 statuettes.

Cuarón a remporté pour la première fois en 2014 les prix du meilleur montage et du meilleur réalisateur pour la gravité; alors qu’en 2019, il a remporté trois Oscars pour le film Rome avec lequel il a triomphé dans les catégories a Meilleure photographie, Meilleur film étranger et Meilleur réalisateur.

Le deuxième Mexicain avec le plus d’Oscars est également réalisateur et c’est Alejandro González Iñárrituqui a un total de quatre Oscars: Meilleur réalisateur, Meilleur film et Meilleur scénario original pour homme-oiseau et Meilleur réalisateur pour Le revenant.

Iñárritu a reçu un Oscar spécial pour un projet de réalité virtuelle, appelé chair et sablebien qu’il ne soit pas considéré dans les Oscars.

Le troisième Mexicain avec le plus d’Oscars est Emmanuel Lubezki, réalisateur, producteur et photographe mexicain. La « chèvre » a trois Oscars, tous dans la catégorie des Meilleure photographieen 2013 pour la gravitéen 2014 pour homme-oiseau et en 2015 pour Le revenant.

+ Combien d’Oscars Guillermo del Toro a-t-il ?

Le troisième des trois amis (Cuarón et Iñárritu) partage la position du Mexicain quatrième avec plus d’Oscarseh bien, tout comme Anthony Quinn, Émile Kuri et Manuel Arango a 2 récompensesdans son cas de la meilleure réalisation et du meilleur film, en 2016, pour La forme de l’eau.

Anthony Quinn a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle en 1952 pour Vive Zapata ! et en 1956 par envie de vivre; Émile Kuri a remporté le prix du meilleur design de production en 1949 pour L’héritièreet en 1954 par 20 000 lieues sous les mers; et Manuel Arango a remporté le prix du meilleur court métrage documentaire et du meilleur court métrage, en 1971, pour Sentinelles du silence.

Ils sont parmi les Mexicains avec le plus d’Oscars, même si nous ne pouvons pas laisser de côté les Mexicains avec un Oscar, y compris l’actrice Lupita Nyong’oen plus de Béatrice d’Albe, Brigitte Broch, Edouard Carere, Eugenio Caballero, Guillaume Navarro, Jaime Bakcht, Michelle Couttolenc et carlos cortés.

