Quels sont les meilleurs robots pour apprendre la programmation ?

Les robots programmables sont les solutions idéales pour apprendre la programmation aux enfants. Cet apprentissage est très important, pour leur capacité à comprendre ce domaine un peu plus complexe que les matières dites “normales”, mais également pour leur avenir qui se fera dans un monde connecté et numérisé. Quand on souhaite en acheter pour son enfant, on peut se demander quelle offre choisir, et pour quelles raisons. Si vous êtes dans ce cas, vous êtes au bon endroit puisque nous allons vous expliquer quels sont les meilleurs choix pour vous.

Les offres de robots programmables

Pour commencer, nous allons nous intéresser à la composition d’une offre de robot programmable, en nous basant sur celles d’École Robots. Il ne s’agit pas simplement d’un robot qui peut être programmé avec quelques bases pour vous aiguiller, au contraire.

Programme pour tous les enfants

En effet, les offres de robots programmables sont réfléchies et pensées pour accompagner de A à Z, un enfant, qu’il soit en primaire, au collège, ou au lycée. Cela permet à tout le monde de pouvoir bénéficier d’un traitement équitable. Si votre enfant a seulement 7 ans, il pourra tout autant apprendre, à son propre rythme évidemment, qu’un garçon de 15 ans.

Les niveaux sont bien sûr différents et apportent à chacun ce qu’il doit savoir par rapport à son âge. Il y a des cycles pour les élèves de CP au CE2, d’autres pour ceux de CM1 à CM2, en plus de cycles pour collégiens et lycéens.

Différentes possibilités de programmation

Dans ces offres, on retrouve aussi de nombreux moyens de programmation. Les enfants pourront programmer, en bloc, à l’aide de Scratch, et d’un logiciel icônes. Ils pourront aussi utiliser ByteCode for Studuino, et Studuino. Pour ceux qui veulent programmer avec une carte Microbit, Python et Scratch – Javascript seront aussi disponibles.

Enfin, pour ceux qui voudront programmer en langage C, Arduino sera parfait pour eux. Tous les logiciels ne sont pas disponibles sur Windows et Mac en même temps, alors il faudra vérifier quels systèmes d’exploitation sont éligibles quant à leur utilisation.

Les meilleurs modèles de robots pour apprendre la programmation

Désormais que nous avons vu quelles étaient les différentes offres de robots programmables, il est important pour vous de savoir quels sont les meilleurs modèles de robots à choisir, et pour quelles raisons. Ainsi, vous pourrez savoir lesquels correspondent le mieux à vos attentes et objectifs pour votre enfant.

Robots avancés

Le kit de Robots Avancés, proposé par École Robots, proposent les meilleurs modèles. Il s’agit de l’offre la plus complète, qui propose la plus grande liberté créative aux enfants. Ainsi, les modèles comptent souvent plus de 190 pièces, ce qui garantira une utilisation sur le long terme efficace.

Robot araignée

Robot marcheur

Robot chien

Robot dinosaure

Robot à bras mécanique

Il existe plusieurs autres modèles dans ce kit, qui pourront être programmés par les enfants, à l’aide de Studuino et ses logiciels de programmation. Parmi eux, on compte le logiciel Icônes, pour les enfants les plus jeunes, Scratch 3.0, pour les enfants d’âge moyen et Python, pour ceux qui ont déjà de très bonnes bases dans le domaine. Ce sont sûrement les meilleurs modèles de robots programmables, d’où leur prix, 349 €.

Robots Élémentaires

Ensuite, il y a les Robots Élémentaires proposés, toujours, par École Robots, qui sont également une très bonne option. Les modèles comptent 150 pièces à assembler et proposent des spécificités qui leur sont propres tels que :

Plusieurs types de capteurs

Des servomoteurs

Des moteurs

Des LED

Ces robots feront travailler les enfants sur d’autres aspects, pas forcément toujours disponibles sur les autres kits. En effet, des modèles exclusifs sont disponibles, comme la Tour Lumineuse, ou le Robot son et lumière. Ce kit propose ainsi plusieurs modèles à construire et à programmer également avec Studuino. Les mêmes langages de programmation que pour les Robots Avancés sont présents. Ce sont les meilleurs modèles de robots pour faire découvrir la robotique et la programmation à un enfant en explorant divers aspects de celles-ci.

Voilà, désormais, vous connaissez tout sur les meilleurs robots programmables disponibles. Ils sont proposés par École Robots, à des prix, certes considérables, mais valent véritablement le coup. Votre enfant adorera passer son temps à s’amuser et à programmer.