Quels sont les meilleurs films d’animation de tous les temps ?

Nous savons tous qu’un bon film est celui qui nous fait passer un bon moment et reste dans notre mémoire pour son histoire impressionnante et ses personnages incroyables. Si nous ajoutons à ces éléments un style animé où les possibilités sont infinies, nous aurons la méthode d’expression artistique la plus complète, c’est pourquoi les films d’animation ont pris une grande importance pour les téléspectateurs de tous âges.

Avec divers genres allant de la romance, de la peur ou de la comédie, l’industrie de l’animation est l’un des genres où une plus grande utilisation de la technologie est nécessaire, ainsi que de grandes équipes de travail. On estime actuellement que l’industrie de l’animation sera évaluée à plus de 640 milliards de dollars, étant l’une des productions qui génèrent le plus dans le monde du cinéma.

On dit que le premier film d’animation s’intitulait »L’Apôtre » mais malheureusement il a été détruit dans un incendie. Cependant, l’animation changerait totalement à son ouverture Walt Disney Studioset je publie ce que beaucoup considèrent comme le premier vrai film d’animation de l’histoire : »Blanche-Neige et les Sept Nains ».

Les meilleurs films d’animation de tous les temps.

En haut : Une aventure en haute altitude

» Up » est une histoire amusante sur la façon dont un vieil homme réalise quelque chose que beaucoup d’entre nous ont pensé à un moment donné : faire exploser sa maison avec un grand nombre de ballons attachés, le tout dans le but de réaliser le rêve de sa femme de voyager à Cataratas du Paradis. Plus tard, un scout amusant le rejoint, donnant lieu à une aventure amusante.

Ce que beaucoup retiendront également de « Up », c’est sa scène d’ouverture, où nous apprenons la relation amoureuse de Carl et Ellie en quelques minutes seulement, une scène qui parvient à remplir les téléspectateurs d’émotions avec une excellente animation, une capacité narrative incroyable et une excellente bande son. .

Mon voisin Totoro

Le film phare du Studio Ghibli. L’histoire créée par Hayao Miyazaki, nous a présenté pour la première fois le géant et mignon Totoro, l’un des personnages les plus reconnus de tous les temps. Cela ne nous laisse pas non plus voir comment deux filles trouvent la magie de la forêt dans les environs de leur maison japonaise, étant une aventure qui nous apprend à quel point il est important de profiter des petites choses.

Wallace & Gromit : Bataille des légumes

Les aventures du duo inséparable composé d’un chien et de son meilleur ami humain, ont été une grande référence dans le monde de l’animation pour leur méthode particulière d’utilisation de la pâte à modeler pour donner vie à leurs personnages. L’histoire est maintenue à un rythme soutenu qui captive tous les téléspectateurs et donne lieu à des scènes incroyables qui ne peuvent être vues dans presque aucun autre film.

sous-marin jaune

L’un des films les plus étranges de son temps et avec des dessins que tout le monde n’aime pas. animation de groupe les Beatles Il est considéré comme un classique pour son animation psychédélique, entrant dans l’histoire du pop art, montrant une nouvelle façon indépendante de faire des films d’animation en dehors des grandes entreprises comme Disney.

Persépolis

Adaptation cinématographique du roman graphique créé par Marjane Satrapi, avec une animation réalisée par Vincent Paronnaud et où ses personnages étaient conservés en noir et blanc. Le film suit l’histoire d’une jeune fille iranienne qui aime le punk et qui voyage en Europe pour réaliser sa solitude. Le thème du film raconte les difficultés d’être une femme dans un pays aux règles traditionnelles et très strictes.

Pinocchio

Considéré par de nombreux critiques de cinéma comme le meilleur film d’animation de l’histoire, « Pinocchio » nous raconte l’histoire déjà populaire d’un garçon de bois qui veut devenir une personne de chair et de sang. Tous les détails de l’intrigue sont devenus populaires dans la culture populaire, comme le nez qui pousse si vous mentez, Jiminy Cricket et même la fée bleue qui exauce les souhaits de chacun.

La tombe des lucioles

Le deuxième long métrage du Studio Ghibli, raconte une histoire inspirée de l’histoire du romancier et chanteur japonais Akiyuki Nosaka, où nous voyagerons jusqu’à la Seconde Guerre mondiale où nous verrons comment Seita et sa sœur devront survivre aux horreurs du conflit. Un film qui mélange les conséquences de la guerre avec une grande histoire émouvante.