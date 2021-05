Quels sont les trois meilleurs articles promotionnels pour votre marque

Emotion Meuble Série Home 1000 blanc MAT - article promotionnel

Dimension et Contenu de la livraison : Meuble sous vasque avec deux tiroirs coulissants Soft-Close (L/H/P) 100/52/46,4cm, Vasque en céramique avec trop-plein (L/H/P) 101/1,8/47 cm. Ne sont pas compris dans la livraison: les accessoires: miroirs, robinets, flexibles, siphon et la bonde ne sont pas compris dans la livraison. Des accessoires supplémentaires peuvent être choisis en option en ajoutant le meuble à votre panier ou au niveau des catégories en haut de la page. Avantage " Made in Germany " : Meuble de salle de bain de qualité Allemande - " Made in Germany " Marque enseigne: Située à Brême: Fabrication et matériaux de haute qualité. Rapport qualité-prix très avantageux - Prix usine. Nous sommes fiers de nos méthodes de production respectueuses de l'énergie et du climat. Livraison gratuite*! Conseils de montage: Le meuble est livré en kit. Une notice de montage explicite est fournie avec et peut être également téléchargée sur la fiche du produit. Seul le meuble vient se fixer au mur. Le plan vasque vient se poser sur le meuble. Veuillez apposez un joint au silicone afin d'assurer une étanchéité parfaite. Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel agréé pour la pose du meuble et le raccordement en eau. Meuble Série Home 1000 blanc MAT - article promotionnel La série Home est une série de meuble en différentes tailles à prix mini. Les parois sont toutes revêtues de mélamine blanche mate pour un entretien aisé et rapide. Les arêtes sont à angle droit. Le meuble de la série Home en 100cm offre un espace de rangement généreux pour tous vos cosmétiques et accessoires quotidiens. Matériaux Composants: Le meuble de salle de bains / l’armoire de toilette avec miroirs est fabriqué en MDF de 16 mm d’épaisseur (Panneaux de fibre de moyenne densité) robuste " Made in Germany ". Les surfaces extérieures et intérieures sont recouvertes de mélaminé blanc et sont enduits avec une glu écologique Henkel. La mélamine blanche assure un entretien rapide et aisé. Environnement: Nos meubles sont produits conformément aux normes européennes et notre fabrique respecte l’environnement. Qualité Made in Germany par Emotion: Top qualité! Située à Brême, notre usine fabrique votre prochain meuble grâce à des machines et des produits d’entreprises renommées allemandes. Poignées: Nos poignées sont en acier affiné brossé, telles celles de cuisines de grande marque. Glissières à freins: Pour plus de confort, nos tiroirs sont équipés de glissières à freins DTC (firme allemande). Tiroirs avec ouverture complète et fermeture soft-close. Downloads Télécharger le mode d'emploi meuble sous vasque Télécharger l'esquisse du vasque