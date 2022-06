Quels sont les gestes à éviter en se rasant ?

C’est une habitude qui fait partie intégrante du quotidien des hommes avant de se rendre au travail : le rasage ! Tous les matins ou presque, c’est la même routine. Mais il peut arriver, avec le temps qui presse, que l’on se coupe. Dès lors, la peau s’irrite avec le coup des lames du rasoir. Parfois même, il peut arriver de se retrouver avec des boutons. Que faire pour y remédier ? Pas de panique, nous avons la solution pour vous aider. Découvrez à travers cet article, les gestes à éviter en vous rasant.

Comment faire pour bien se raser ?

Il s’agit d’un moment un peu redouté par les hommes. Cette “corvée” de rasage qui fait partie de la routine de beaucoup d’hommes. Nombreux le font par obligation pour leur travail, et d’autres le font tout simplement pour leur confort, pour paraître propre. Pourtant, sachez messieurs, qu’une belle barbe rasée, plaît à la gent féminine. L’effet de la repousse des trois jours, plaît d’autant plus aux femmes. Mais, quand on commence à dépasser les cinq jours, il est vrai que la barbe commence à piquer et la sensation peut vite devenir désagréable.

C’est à ce moment-là que vous vous rasez. Mais, le rasage est un supplice pour votre épiderme. Elle devient sèche et s’irrite. Le coup des lames répétées du rasoir sensibilisent la peau. Résultat des courses : après le rasage, vous avez de petites coupures. Comment faire pour les éviter ? En réalité, c’est très simple. Il suffit d’adopter des gestes et des réflexes.

Notre technique est de se raser après la douche. Pourquoi après et pas avant ? Pour la simple et bonne raison que la circulation sanguine est plus fluide en ce moment. Surtout si l’eau est chaude, la vapeur va dilater vos pores et vos poils seront plus souples. Ce qui va optimiser votre qualité de rasage. De plus, c’est bien connu, l’eau élimine toutes les poussières de la barbe. Croyez-nous cela, vous évitera de vous retrouver avec des boutons. Petit conseil supplémentaire : vous pouvez également penser à prendre une serviette. Humidifiez-la avec de l’eau tiède et passez-la sur votre barbe. Cela apaisera votre peau.

Bien préparer sa peau

Il y a très certainement, des gestes à éviter quand on se rase, mais il y a aussi des gestes à adopter. Le plus important à instaurer dans sa routine est la préparation de sa peau. Il est essentiel d’utiliser des produits comme des gels nettoyants, des mousses à raser pour démarrer correctement votre séance de rasage. Cela va permettre de nettoyer votre peau et de stimuler vos poils. De plus, certains soins vont vous aider à éliminer les peaux mortes. N’hésitez pas à vous masser le visage et à acheter quelques produits. Si vous avez besoin d’aide, nous vous conseillons le site elias cosmetics.

Vous avez toute une gamme de produits proposés, pour tout type de peaux. Les articles sont proposés à des prix très abordables, vous aurez l’embarras du choix. Si vous avez besoin de conseils concernant les soins pour votre toison, n’hésitez pas à consulter les pages dédiés à l’entretien de la barbe.

Les bons gestes à adopter avec le rasoir

Une fois que vous aurez tous les bons produits et que votre peau sera prête, il faudra s’attarder sur un dernier point : le choix du rasoir et les gestes à adopter. Chaque homme réagit de manière différente. Le choix du rasoir est très personnel. Il va dépendre de votre type de peau et de vos poils. Les rasoirs classiques que l’on conseille sont ceux avec 4 lames et des bandes de protection. Évitez les rasoirs jetables. Ils sont peu fiables et ne sont pas vraiment efficaces.

Il est plus judicieux d’investir dans un bon rasoir solide et sophistiqué. Il coûtera sans doute plus cher au départ, mais vous ne serez pas déçu sur le long terme. Passons maintenant sur la technique. Une fois que vous avez le bon outil, vous pouvez vous lancer dans cette opération. Notre premier conseil est de prendre votre temps et de surtout limiter le nombre de passages de la lame. Commencez toujours par les joues et ensuite par le cou. Vous pouvez finir par votre menton et par votre moustache, si vous en avez une. Dès que c’est fini, pensez à vous rincer avec de l’eau froide et appliquer une crème après-rasage pour apaiser votre épiderme.