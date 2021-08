Japper! Les cas de Covid-19 augmentent à un rythme alarmant – en raison de la variante delta.

Maintenant que le vaccin est disponible aux États-Unis, certains restaurants, clubs, bars et certaines petites entreprises commencent à exiger une preuve de vaccination avant d’entrer.

En septembre, la ville de New York exigera une preuve de vaccination contre le Covid-19 – pour au moins une dose – si vous souhaitez participer à des activités publiques intérieures.

Alors que les gouverneurs de Floride et de l’Arkansas font activement pression en faveur d’une législation interdisant aux écoles publiques de délivrer des mandats de masque.

Et comment Yelp! prévoyez d’aider? En fournissant les faits à leurs utilisateurs, quel que soit l’état dans lequel ils vivent.

Que sont les filtres « preuve de vaccination » de Yelp ?

Yelp ajoute une mesure de sécurité à son site qui permet aux clients de comprendre deux informations cruciales – si des vaccins sont nécessaires et si tous les membres du personnel sont vaccinés.

Qu’est-ce que le filtre « preuve de vaccination requise » sur Yelp ?

Si un restaurant – ou toute autre entreprise – l’a répertorié sur son Yelp, cela signifie que tous les clients doivent montrer leur carte de vaccination ou un équivalent lorsqu’ils entrent.

Cela signifie que vous pouvez être sûr que tous les autres clients dans les locaux sont également vaxxés ! Ce filtre peut potentiellement faire ou défaire votre capacité ou votre désir d’y dîner.

Qu’est-ce que le filtre « tout le personnel entièrement vacciné » sur Yelp ?

Pour rendre les choses encore plus pratiques – et plus sûres – les utilisateurs pourront également voir si tous les membres du personnel sont entièrement vaccinés dans une entreprise via leur page Yelp.

Cela garantit que la propagation de Covid-19 parmi les membres du personnel est minimisée et permet aux clients de savoir que les membres du personnel suivent les directives en matière de vaccins.

Yelp permet aux entreprises de mettre à jour facilement le statut vaccinal de leur personnel dans l’application mais, malheureusement, elles n’ont pas clairement indiqué si ou comment elles vérifiaient ces informations.

Lorsqu’ils essaient de trouver une bouchée rapide ou longue en ligne, les utilisateurs de Yelp peuvent voir une variété d’informations sur un restaurant en cliquant sur un bouton. Qu’il s’agisse des avis des clients, de l’état de la réservation ou du fait que l’entreprise soit uniquement en espèces, il est assez facile de savoir ce que vous devez savoir sans entrer dans un établissement.

Yelp dispose également d’une fonction de précautions Covid-19.

Au cours de l’été, Yelp a également ajouté un moyen pour les entreprises de mettre à jour leurs profils avec toutes les précautions Covid-19 qu’elles ont prises.

Yelp a écrit que cette nouvelle fonctionnalité informera les utilisateurs « comment les entreprises se sont adaptées pour assurer la sécurité de leurs clients et vise à inspirer confiance aux consommateurs pour continuer à soutenir les entreprises locales ».

Laura A. Albers, vice-présidente du marketing pour City Winery – le premier restaurant d’Atlanta à exiger une preuve de vaccination pour dîner – soutient pleinement le choix de Yelp d’afficher cette information.

« Je pense que plus de restaurants et de lieux uniront leurs forces et feront de même, plus ils verront d’autres endroits le faire », a poursuivi Albers. « Depuis qu’une autre semaine s’est écoulée et que les gens ont vu la hausse de la variante Delta, cette politique n’est pas aussi étrangère qu’elle l’était. Je pense que les gens s’y habituent de plus en plus.

Espérons que cette nouvelle mesure de sécurité incitera les propriétaires d’entreprise à changer de cap – s’ils n’ont pas déjà exigé une preuve de vaccination.

Izzy Casey est un écrivain qui couvre la culture pop, le divertissement et l’actualité pour YourTango.