Quels sont les films préférés de Tim Burton

Le cinéma de Tim Burton C’est celui qui a réussi à construire sa propre identité et à se différencier des autres, au point qu’il y a ceux qui croient que tous ses longs métrages se déroulent dans le même univers. La mauvaise nouvelle pour ceux qui défendent cette idée, c’est que le scénariste de Le gros poisson et Charlie et la chocolaterie, Jean août, a nié cette version et a déclaré que cette notion a à voir avec l’esthétique que tous les films partagent.

Pour arriver à faire les productions qu’il a réalisées tout au long de sa carrière, où des films tels que Homme chauve-souris, Les jeunes mains d’argent et Cadavre de la mariée, Tim Burton eu des influences diverses. Comme pour tous les cinéastes, le cinéma de ce réalisateur est traversé par les films qu’il a vus et ils ont généré une sorte d’impact. Dans une interview avec Brian Lloyd, Burton On lui a posé des questions sur ses cinq films préférés, mais il a choisi, après avoir constaté que c’était une question difficile, de n’en citer que trois. Nous vous disons ce qu’ils sont et où les voir.

L’homme Oméga

« J’aime. J’aime Charlton Heston« , il lui a dit Tim Burton au journaliste lorsqu’il a parlé de ce film de 1971 qui, dans certaines parties du monde, portait le titre de Le dernier homme vivant. Le film est basé sur le roman de Richard Matheson, je suis une légende (le même qui des années plus tard viendrait au cinéma avec Will Smith), et a été dirigé par Boris Sagal. Heston pour jouer le dernier survivant dans un monde infesté de vampires. En Argentine et au Mexique, il peut être loué via Apple TV, et au Chili et en Colombie, à travers Jeu de Google.

La guerre des gargantues

Le deuxième film cité par Tim Burton il a été La guerre des gargantues, 1966, réalisé par Ishiro honda. L’histoire est centrée sur l’apparition mystérieuse de deux monstres qui finissent par s’affronter à Tokyo. C’est un film souvent cité par des artistes comme Quentin Tarantino et Guillermo del Toro. Dans le cas d Tim BurtonIl semble que ce film soit aussi le préféré de sa plus jeune fille. La mauvaise nouvelle est qu’il n’est disponible sur aucune plateforme.

Où les aigles osent

Le dernier film qui Tim Burton souligné dans son interview était Où les aigles osent, que bien qu’il ait précisé que ce n’était pas son « genre de film », lui « aime ». Le film de 1968 a été réalisé par Brian G. Hutton et avait Clint Eastwood parmi ses acteurs principaux, quelque chose qui, avec le décor, a été souligné comme l’une des raisons pour lesquelles il aime le film. Dans cette production qui peut être louée à travers Apple TV, Eastwood fait partie d’une équipe qui s’infiltre dans un château nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, afin de sauver son général.