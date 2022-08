Quels sont les films Marvel Phase 4

merveille

Marvel divise son calendrier de première en différentes phases qui font avancer l’histoire de la marque et c’est pourquoi nous allons mettre en avant les films de la phase 4 du MCU.

©IMDBLes trois Spidey

La Univers cinématographique Marvel il a une intrigue interconnectée avec des héros et des méchants pour tous les goûts. Les trois premières phases ont occupé ce qui est devenu connu sous le nom de Saga de l’infini et maintenant la prochaine phase du MCU est le coup d’envoi du Saga du multivers avec un grand nombre de titres qui ont une fois de plus démontré pourquoi Kévin Feig Il est le grand stratège de l’industrie hollywoodienne.

+ Films Marvel Phase 4

.sept. Veuve noire

Natasha Romanoff retrouve son ancienne famille soviétique avec laquelle ils attendaient des ordres de la Chambre Rouge pour effectuer des missions. Maintenant, ils vont essayer de démanteler les conséquences de ce programme du passé, mais pour ce faire, ils devront affronter Taskmaster, un méchant dangereux qui a la capacité de copier toutes les capacités qu’il parvient à visualiser.

.6. Shang-Chi et la légende des dix anneaux

Ce héros oriental est contraint de retourner dans l’organisation des Dix Anneaux dirigée par le Mandarin, son père, qui dans le passé voulait que ce jeune homme soit son remplaçant mais Shang-Chi n’a échappé à ce sort que pour constater que la cupidité du propriétaire des anneaux puissants n’a pas de limites et l’a même amené à affronter sa propre famille. Shang-Chi pourra-t-il arrêter son père ?

.5. Éternels

C’est un groupe de héros cachés sur Terre sans pouvoir intervenir dans les événements qui affectent l’humanité à moins que les méchants en question ne soient les Deviants, de puissants prédateurs qui peuvent affronter même le personnage le plus capable. Cependant, tout n’est pas ce qu’il semble et l’intervention des Célestes pourrait révéler un terrible secret.

.4. Spider-Man : Pas de retour à la maison

Peter Parker demande au docteur Strange d’aider le monde à oublier son identité secrète de Spider-Man. Quelque chose ne va pas et des méchants d’autres dimensions arrivent dans le MCU. Ainsi, la menace du Green Goblin, Octopus, Electro, Sandman et le Lizard ne peut être arrêtée que par Spidey, mais… un seul arachnide suffira-t-il contre ces 5 puissants méchants ? Une surprise du multivers sera la réponse.

.3. Doctor Strange dans le multivers de la folie

Stephen Strange doit aider America Chavez qui a la capacité fantastique de voyager à travers le multivers même si elle ne contrôle pas encore cette capacité. La vérité est que Scarlet Witch veut enlever ce pouvoir à la jeune femme pour voyager dans une réalité où elle peut vivre avec ses enfants et fera tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre ses objectifs et réunir sa famille à moins que Strange ne puisse l’arrêter. .

.deux. Thor : Amour et tonnerre

Le dieu du tonnerre doit arrêter Gorr The God Butcher, un personnage qui a tout perdu dans un monde oublié et a juré d’éliminer toutes les divinités à mains nues et avec l’aide de la puissante épée Necrosword. Thor réunira une équipe de héros comprenant Valkyrie, Korg et son ex-petite amie Jane Foster qui s’est montrée digne de soulever le marteau Mjolnir et est maintenant un héros.

.1. Panthère noire : Wakanda pour toujours

La nation la plus puissante du monde devra faire face à son plus grand défi lorsque le roi T’Challa ne sera plus parmi nous. Puis une menace vient des profondeurs de l’océan avec Namor attaquant les Wakandans et ce sera la tâche d’un personnage assez habile et courageux pour remplacer Black Panther et défendre ce pays qui a tant à offrir.

