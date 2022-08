Quels sont les différents types de casques moto ?

Il est primordial de se protéger en conduisant une moto, ou bien tout autre véhicule à deux roues. En effet, ce type de transport ne bénéficie pas d’une coque de protection, ce qui expose le conducteur à d’éventuels dommages corporels en cas d’accrochage, ou bien d’accidents de la route. C’est pour cette raison précise qu’il est nécessaire de se munir d’un équipement convenable avant de prendre le volant de votre bolide. L’élément de sécurité à ne pas négliger demeure le casque. Ce dernier permet de protéger la boite crânienne en cas d’impact et prévient ainsi la survenance de complications. Il existe une large variété de casques moto, chose qui rend le choix de cet élément on ne peut plus complexe. Si vous souhaitez en savoir plus sur les différents types de casques disponibles sur le marché, veuillez poursuivre la lecture de cet article.

Quelles sont les différentes options qui s’offrent à vous lors de l’achat d’un casque moto ?

Avant de procéder à l’achat d’un casque à moto, il est nécessaire de se documenter sur les différents types de protection disponibles sur le marché. De cette manière, vous serez en mesure d’orienter votre achat en fonction de vos besoins.

Quels sont les critères de conformité d’un casque moto

Avant de faire l’acquisition de votre élément de protection, veillez à vérifier la conformité de votre casque aux normes en vigueur. En effet, ce dernier doit afficher une étiquette certifiant sa conformité. Les certifications sont les suivantes

Les casques intégraux doivent présenter les mentions ECE 22-04 ainsi que ECE 22-05 accompagné de la lettre P. Ce label garantit que la mentonnière du casque assure un niveau de protection optimal.

Le label ECE 22-05 PJ doit obligatoirement apparaitre sur les casques modulables pour permettre l’utilisation de ces derniers en pleine conduite.

Les casque jet doivent, quant à eux, porter la mention ECE-05 J.

Les certifications ci-dessous sont les garanties de degrés de sécurité optimale. Il faut donc systématiquement vérifier la présence de ses labels sur vos protections pour moto.

Le casque intégral

Comme son nom l’indique, ce type de caque recouvre la totalité de la tête pour une protection optimale. Cet élément de sécurité, parmi tous les autres modèles, est le plus apte à absorber les chocs lors d’un impact. Il est très apprécié des conducteurs de motos sportives puisqu’il offre une sécurité remarquable et isolation acoustique pratique.

Le casque intégral est décliné en trois versions différentes : le casque de route, celui de sport et celui de cross. La différence entre ces versions est que le casque de route est adapté à une position droite alors que celui de sport est conçu pour une position penchée. En ce qui concerne le casque cross, il est ne possède pas d’écran, mais il est doté d’une grande ouverture faciale.

Le casque jet

Ce type de casque est caractérisé par une ouverture frontale importante. En ce sens, il permet d’augmenter le champ de vision du conducteur, mais au détriment de sa sécurité. En effet, seule la partie supérieure du crâne est protégée en cas de choc. Si vous souhaitez un casque assez léger qui offre une certaine facilité de mouvement, ce modèle saura répondre à vos attentes.

Le casque modulable

Le casque moto modulable est un excellent compromis entre les deux modèles cités ci-dessus. En effet, il cumule les technologies des deux types de casques pour ainsi offrir une expérience optimale. La protection modulable permet d’alterner entre casque jet en inertie et casque intégral en circulation. Cependant, l’isolation sonore laisse à désirer dans ce type de protection. Il est donc conseillé de porter des bouchons auriculaires.

Où se procurer un casque moto d’excellente qualité ?

Les casques moto sont disponibles à la vente dans des magasins spécialisés tels que Speedway. En effet, l’enseigne est une référence dans le marché de l’équipement pour moto et scooters. Speedway dispose de magasins physiques, mais également d’une plateforme en ligne pour faciliter vos achats. La marque met à disposition de ses clients une large gamme de casques moto pour répondre aux besoins et envies de tous les consommateurs. La livraison à domicile est également possible. Alors n’attendez plus et visitez le site internet de Speedway.