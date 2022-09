Quels sont les différents outils existants pour les chiens handicapés ?

Il n’est jamais facile de prendre soin d’un chien handicapé. En effet, il est nécessaire de mettre en place certaines dispositions pour garantir à ce dernier une existence normale et son encombre. Cela passe par l’acquisition d’un matériel canin adéquat et d’un équipement paramédical adapté à la condition de votre animal de compagnie. En ce cens, il existe plusieurs types de produits conçus dans le but de faciliter le déplacement des chiens affectés d’un handicap physique. Dans ce cas, quels sont les différents instruments facilitant les activités des chiens handicapés et comment peut se les procurer ? Si vous désirez en savoir plus sur la question, nous vous invitons à poursuivre la lecture de cet article.

Les meilleurs accessoires canins pour chiens handicapés

Dans cette partie de l’article, nous vous dévoilons notre sélection des meilleurs éléments d’équipement canins pour votre chien en situation de handicap.

Le chariot

Le chariot est une armature mécanique qui vient supporter le poids des chiens souffrant de problèmes chroniques liés à leur motricité. En effet, la structure vient s’attacher à la partie arrière du chien ayant perdu temporairement, ou bien définitivement l’usage de ses pâtes. Le chariot est un accessoire incontournable pour les canidés ayant une mobilité réduite. L’attelage du chariot intègre deux roues qui s’adaptent à tout type de surface afin de faciliter les mouvements de votre chien.

Il existe deux types de chariot, l’un est spécialement conçu pour les animaux souffrant de problèmes de motricité chronique, l’autre sert à la rééducation des chiens ayant subi un accident. Vous pouvez demander à ce que l’armature métallique soit faite sur mesure pour qu’elle épouse parfaitement la taille de votre ami à fourrure. Cela évitera également que le chariot ne se détache en cas de choc, ou bien de mouvement brusque. Si vous n’avez pas les moyens pour vous procurer un modèle sur mesure, des versions standards ajustables sont disponibles sur le marché.

Le harnais

Les races canines sont enclines à faire l’expérience de certaines maladies telle que la dysplasie de la hanche, la paralysie ou encore la hernie discale. Ce type de complication peut mener à une perte totale ou bien partielle de l’usage des membres moteurs. Un chien peut également voir sa motricité endommagée par un accident de la route. Dans ce cas, il est recommandé d’utiliser un harnais de soutien afin de faciliter le mouvement de votre canidé.

Le harnais permet de soutenir le train arrière comme les pattes avant assurant ainsi les déplacements quotidiens de votre animal de compagnie. Vous avez par ailleurs la possibilité de le personnaliser à votre guise, ou bien d’opter pour les versions classiques.

Autres équipements paramédicaux

Il existe une multitude d’accessoires canins qui permettront à votre chien handicapé de vivre normalement. En effet, si celui-ci souffre d’arthrose, sachez que l’achat d’un coussin thermique permettra de soulager ses maux articulaires. Des lits orthopédiques sont aussi disponibles pour les animaux de compagnie âgés souffrant de douleurs articulaires chroniques.

En ce qui concerne les chiens atteints de cécité, nous vous conseillons de leur acheter une protection pour éviter qu’il ne cogne leur tête contre les murs. Enfin, si votre animal de compagnie souffre de fuites urinaires, des culottes de protection sont disponibles à l’achat chez n’importe quelle animalerie.

Où se procurer le matériel nécessaire pour son chien handicapé ?

L'ensemble des accessoires cités ci-dessus est en vente en animalerie. Vous avez donc le choix entre faire vos achats auprès d'enseignes physiques, ou bien de plateformes d'e-commerce dédiées.

Vous pourrez retrouver l’équipement cité dans l’article à des prix concurrentiels grâce aux codes promo que l’enseigne partage sur ces réseaux sociaux. Il faut souligner que Polytrans offre un service de livraison gratuite au-delà de 49 euros d’achat dans un délai maximal de 72 h, et ce, dans toutes les régions de France. Le site internet de l’enseigne dispose d’une rubrique Mag et d’un annuaire qui vous apporteront toutes les informations nécessaires sur l’entretien de votre animal de compagnie.