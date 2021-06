Quels sont les atouts d’une Gaming School ?

Le secteur des jeux vidéo est en plein développement et se professionnalise de plus en plus. Pour pouvoir envisager son avenir dans ce nouveau domaine, il est donc essentiel de se tourner vers une formation spécialisée. Afin de former au mieux les futurs talents du gaming ainsi que tous les jeunes passionnés par cet univers, plusieurs écoles en France proposent aujourd’hui des programmes de formation de qualité. Au sein de ces Gaming School, les étudiants profitent d’un enseignement large et qualitatif, les formant au mieux aux métiers du numérique : eSport, développement web, journalisme gaming, community manager, design web… Au sortir d’une gaming school, les élèves ont donc une multitude d’opportunités professionnelles pour travailler dans l’univers des jeux vidéo.

Le gaming : un secteur d’avenir

Le monde des jeux vidéo fait partie des secteurs les plus attractifs pour les jeunes et il s’avère essentiel de bien les former aux nouveaux métiers qui composent ce secteur d’activité. Pour acquérir les compétences nécessaires pour profiter d’une opportunité professionnelle dans le gaming, les Gaming School sont certainement les meilleurs endroits pour se former. Grâce aux différents experts intervenants dans ces écoles, les étudiants peuvent ainsi découvrir tous les métiers de ce domaine d’activité et profiter des meilleurs conseils. Les formations proposées dans ces établissements permettent ainsi d’avoir un choix particulièrement large au niveau des débouchés professionnels : joueur eSport, création web, communication, management…

La professionnalisation de ce secteur oblige les passionnés de jeux vidéo à se former au mieux pour espérer travailler dans ce milieu. Étant un milieu émergent et en développement constant, les parcours universitaires classiques n’offrent pas aux jeunes une formation adaptée aux compétences nécessaires pour ces nouveaux métiers. En entrant dans une école de gaming, les étudiants bénéficient d’une formation adaptée au mieux à leurs souhaits professionnels. Accompagnés par des experts du domaine et des anciens joueurs pros, les étudiants des Gaming School peuvent acquérir toutes les compétences nécessaires pour réussir dans ce milieu d’avenir.

Les gaming school : une formation de qualité

Depuis quelques années maintenant, plusieurs écoles de gaming ont ouvert leurs portes en France. Ces nouveaux établissements ont pour mission d’offrir une formation adaptée selon les attentes des professionnels du secteur du gaming. Étant un secteur récent et en plein développement, les jeunes qui souhaitent intégrer ce milieu ont intérêt à passer par ce type de formation pour faire de leur passion leur métier. Pour réussir sa formation et ainsi intégrer ce nouveau milieu professionnel, certaines qualités s’avèrent essentielles : connaissance approfondie des jeux vidéo, travail d’équipe, relationnel, compétences en digital, flexibilité… Toutes ces qualités sont de véritables atouts pour la réussite des étudiants dans leur formation en gaming school.

Pour tirer les élèves vers le haut et les aider à exprimer tout leur potentiel, les gaming school s’attachent à offrir un accompagnement personnalisé en fonction du profil de chacun. Avec des programmes élaborés par des professionnels du domaine, ils pourront pleinement s’épanouir et se former dans les meilleures conditions possibles. Afin de préparer au mieux les étudiants à leur avenir professionnel, ces écoles proposent des programmes d’enseignement particulièrement large pour anticiper un éventuel changement de carrière ou une reconversion : développement web, création, droit, management… Au sein de ces écoles, les étudiants passionnés de jeux vidéo pourront ainsi pleinement s’épanouir et se former au mieux aux nouveaux métiers de l’univers du gaming.

Comment choisir sa Gaming School ?

Encore très récent, le monde du gaming évolue au fur et à mesure des années, et le nombre de Gaming School en France est encore très faible. Pour pouvoir accéder à ce genre d’enseignement spécialisé, les jeunes doivent notamment se diriger vers les principales villes de France : Paris, Lyon, Bordeaux, Montpellier… Parmi les différents établissements, on retrouve notamment l’EGS School qui accueille ses étudiants dans ses locaux à Bordeaux ainsi que sur son campus virtuel qui leur permet de suivre une partie de leur formation en ligne.

Quel que soit le type de métier auquel vous souhaitez accéder dans l’univers du gaming, ces nouveaux établissements vous offrent donc une formation de qualité et adaptée au mieux aux attentes de ce secteur. Au contact de spécialistes du domaine, les étudiants pourront acquérir toutes les compétences nécessaires pour réussir leur projet professionnel dans l’univers des jeux vidéo.