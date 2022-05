Quels séries et films seront supprimés de Netflix en mai 2022

Personne ne sait ce qu’Il a, jusqu’à ce qu’Il le perde. Comme d’habitude, avec un nouveau mois vient du nouveau contenu sur la plateforme Netflixet bien que tous les abonnés soient enthousiasmés par la première de nouvelles productions telles que la nouvelle série »bienvenue à l’éden », qui ramènera dans le monde du théâtre Bélindaou la quatrième et nouvelle saison de »choses étranges », nous devons également dire au revoir à un certain nombre de films et de séries qui devront faire place à la nouveauté.

Bien qu’une partie du contenu qui est renvoyé n’ait peut-être même pas été prise en compte, il n’est jamais inutile de revoir quelles sont les séries et les films qui quittent Netflix, pour avoir la possibilité de les voir avant leur départ. En mai, certains classiques du cinéma romantique nous diront au revoir, comme »Dear John », mettant en vedette Amanda Seyfried Oui channing tatum ou »Closer: Emporté par le désir », un film avec l’une des performances les plus emblématiques de Natalie Portman.

En revanche, dans la série, il faudra dire au revoir à la série »Iris » qui sortira tôt ce mois-ci. Aussi l’émission de télé-réalité »Below Deck », qui montre la vie des jeunes qui vivent et travaillent sur des bateaux de luxe avec des clients exigeants, quittera le service. Voici la liste des contenus qui quitteront Netflix en mai 2022.

Films qui ne seront plus disponibles sur Netflix Amérique latine en mai 2022

1 mai

L’âge de l’innocence

Un oiseau jaune

amis avec de l’argent

Closer : guidé par le désir

foncé

Après la terre

C’est mon fils

Feu dans le sang

Il a même tes yeux

John et Yoko : Au-dessus de nous, seul le ciel

Loïev

La fille dans la toile d’araignée

flics de rechange

la guerre de papa

Pierre Pan

Cher John

Resident Evil – Dégénérescence

Resident Evil : Vendetta

Romain J Israël

jeux de gueule de bois

Chimpanzés de l’espace

Ensoleillé avant tout

Ne plaisante pas avec le Zohan

Top Gun : passion et gloire

La saga complète de la mission impossible

3 mai

Garde du corps : Le garde du corps

4 mai

Le plus simple est de tout compliquer

9 mai

Gatao 2 : L’Ascension du Roi

Séries qui ne seront plus disponibles sur Netflix Amérique latine en mai 2022

1 mai

2 mai

Iris

Des garçons au-dessus des fleurs

8 mai

15 mai

Les vraies femmes au foyer de New York

Bakugan – Bataille Planète