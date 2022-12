Quels personnages pourraient revenir à la deuxième saison de How I Met Your Father

La série »Comment j’ai rencontré ton père » devrait revenir avec sa deuxième saison le 24 janvier 2023. Servant de spin-off »Comment j’ai rencontré votre mère », la série a déjà présenté des apparitions de personnages de la série originale, de nombreux fans se demandant encore quels autres personnages de l’univers de la série pourraient faire leur apparition.

Dans la première saison de »How I Met Your Father », nous avons pu voir le retour d’El Capitan lorsque Sophie a raconté l’histoire de son divorce avec Becky. Cette intrigue culmine ensuite avec le retour de Robin Scherbatsky au MacLaren’s Pub, rejoué par cobie smulders. Cette apparition a ouvert la porte à un autre des cinq membres principaux de HIMYM pour reprendre leurs rôles emblématiques.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Doctor Who : Disney+ révèle le premier regard sur Ncuti Gatwa en tant que Docteur

Alors que la série cherchera à attirer les fans avec la nostalgie de la distribution originale, il est bien connu que certains d’entre eux ne veulent pas revenir. Par exemple, Jason Segelqui jouait Marshall Erikson, ne voulait pas revenir sur la dernière saison de »How I Met Your Mother » car il voulait se concentrer sur de nouveaux projets.

Bien que l’acteur ait peut-être changé d’avis, il semble que Marshall soit le personnage le moins susceptible d’apparaître. Cependant, Alyson Hanniganqui a joué Lily Aldrin, pourrait avoir une occasion parfaite de revenir à la deuxième saison de » How I Met Your Father », car Sophie a eu des problèmes avec sa passion pour la photographie, quelque chose que Lily pourrait l’aider à travers son art servant de une sorte de mentor.

D’autre part, le personnage préféré des fans, Barney Stinson, joué par Neil Patrick Harris, cela pourrait ne pas apparaître de la même manière. L’acteur a récemment travaillé sur d’autres films et séries télévisées comme « Doctor Who », donc une apparition dans la série dérivée pourrait ne pas être à son ordre du jour.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Matthew Perry explique pourquoi il ne peut pas regarder Friends en ce moment







Ce que de nombreux fans espèrent, c’est pouvoir revoir Josh Radnor comme Ted dans la deuxième saison de » How I Met Your Father », parce que c’était un personnage qui avait du mal à trouver le véritable amour, tout comme Sophie, afin qu’il puisse faire une apparition en lui donnant quelques mots de sagesse ou quelque chose de plus Ted Style Mosby.

Como no hay ningún regreso confirmado de forma oficial, podrí ser que ninguno de los personajes de HIMYM vuelvan para la segunda temporada, pero la aparición de El Capitán y Becky dio a entender de que probablemente podamos ver a otros personajes secundarios aparecer a lo largo de l’histoire.

»How I Met Your Father » présentera sa deuxième saison le 24 janvier 2023 à Étoile+.