Quels livres du Dr Seuss ne seront plus publiés et pourquoi?

Six livres écrits et illustrés par le Dr Seuss ne sont plus produits en raison d’une controverse de longue date sur leur contenu.

Le Dr Seuss, né, né Theodor Seuss Geisel, est l’un des auteurs de livres pour enfants les plus célèbres et les plus renommés au monde. Mais certains de ses livres ont suscité une réaction négative ces dernières années en raison de ce que les gens considèrent comme des représentations racistes et insensibles de personnes de couleur.

Pourquoi ces six livres du Dr Seuss cesseront-ils d’être publiés?

Les livres, qui ont été initialement publiés entre 1937 et 1976, contiennent des images et des représentations considérées comme particulièrement nocives pour les communautés noires et asiatiques.

Déjà, les dernières années ont vu des parents, des enseignants et des spécialistes s’éloigner du travail de l’auteur pour éviter d’exposer les enfants au racisme dont ils font preuve.

Un district scolaire de Virginie a parlé de sa décision de ne plus mettre l’accent sur le Dr Seuss dans le cadre de son programme cette semaine. Et en 2017, la première dame de l’époque, Melania Trump, a été critiquée pour avoir offert une collection de livres du Dr Seuss à une bibliothèque.

L’accumulation de ces événements a probablement contribué à Dr. Seuss Enterprises, la société qui protège l’héritage de l’auteur, en prenant la décision de cesser la production de six des titres les plus controversés de l’auteur.

«Ces livres dépeignent les gens d’une manière qui est blessante et répréhensible», a écrit le Dr Seuss Enterprises dans leur déclaration, «La cessation de la vente de ces livres n’est qu’une partie de notre engagement et de notre plan plus large visant à garantir que le catalogue de Dr. Seuss Enterprises représente et soutient communautés et familles. »

Jusqu’à présent, 6 livres ne sont plus produits et il est difficile de savoir si l’entreprise envisage de revoir d’autres ouvrages. Continuez à lire pour savoir ce qui a suscité une réaction négative à propos de ces livres.

Voici les 6 livres de Dr. Seuss qui ne sont plus produits et pourquoi ils sont considérés comme offensants.

1. « Et penser que je l’ai vu sur Mulberry Street »

Publié à l’origine: 21 décembre 1937

Le livre contribue aux stéréotypes des peuples asiatiques en dépeignant un personnage asiatique, appelé uniquement «Chinois», portant un chapeau conique, tenant des baguettes et mangeant dans un bol.

2. « Si je courais le zoo »

Publié à l’origine: 1950, sous le titre « Si je suis arrivé au zoo »

Deux Africains sont montrés pieds nus, vêtus de jupes d’herbe, les cheveux attachés au-dessus de la tête. Cela perpétue la notion inexacte selon laquelle les Africains ne sont pas civilisés.

Un homme blanc dit également qu’il va exposer une personne de couleur portant un turban dans un zoo, ce qui implique une déshumanisation des personnes de couleur.

3. «Piscine de McElligot»

Publié à l’origine: 1947

Le livre fait référence aux Inuits de la région circumpolaire du Nord par le terme «Eskimo», qui est largement considéré comme désuet et offensant car il était historiquement utilisé par les colonisateurs ou comme terme péjoratif.

4. « Sur Beyond Zebra! »

Publié à l’origine: 1955

Le Dr Seuss attribue à nouveau des stéréotypes et se livre à l’exotification de personnages non blancs en montrant un homme sur un chameau portant un turban surdimensionné et une longue moustache.

Ces images exagérées de personnes de couleur les rendent sans rapport et ouvertes au mimétisme. Cela empêche également les personnes de couleur de trouver des représentations exactes d’elles-mêmes.

5. « Super œufs brouillés! »

Publié à l’origine: 1953

Le livre implique que les personnes de couleur devraient être soumises aux Blancs en disant à un homme portant un turban d’aller chercher un œuf pour le personnage principal. Ce personnage est ensuite attaqué par des oiseaux lors de l’accomplissement de la tâche.

Dans les rares occasions où le Dr Seuss dépeint des personnages de couleur, on les voit souvent au service des Blancs.

6. « Le quizzer du chat »

Publié à l’origine: 12 août 1976

Le livre pose une série de questions, dont l’une est «Qu’est-ce que les Japonais mangent avec des bâtons de pogo ou des bâtons de joss?». Ceci est accompagné d’une image de baguettes et semble ridiculiser la culture japonaise en se moquant de leurs ustensiles de cuisine.

Avant de publier ce livre, le Dr Seuss a travaillé sur plusieurs films de propagande de guerre qui ont été faits pour endoctriner l’armée américaine en lui faisant croire que les Japonais étaient «arriérés» et devaient être rééduqués.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements.