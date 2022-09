Quels livres adaptent Le Seigneur des anneaux, la série Prime Video

in

The Rings of Power sortira ce 2 septembre sur la plateforme de streaming. Sera-t-il basé sur le texte de Tolkien comme l’a fait la trilogie de Peter Jackson ?

© Prime VidéoLe Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir sortira le 2 septembre.

Si vous vous considérez comme un amoureux des histoires de Tolkienvous attendez sûrement la grande première de l’année à Première vidéo. Il s’agit de Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoirla nouvelle série originale qui reprendra l’essentiel de la trilogie de Peter Jackson mais construira une intrigue indépendante. Est-il basé sur les livres originaux, tout comme les films ? Découvrez la réponse ci-dessous.

Depuis que Prime Video a obtenu les droits de cette nouvelle fiction auprès de Le Seigneur des Anneaux, de nombreux doutes ont surgi à son sujet parmi les fidèles de la franchise. Cependant, la clé pour comprendre le développement de la série se trouve dans un fragment du synopsis officiel : «Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir se déroule des milliers d’années avant la trilogie Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux”.

Le texte diffusé par la plateforme de streaming insiste : «Cela ramènera les téléspectateurs à une époque où de grandes puissances ont été forgées, des royaumes sont devenus glorieux et sont tombés en ruine, et le plus grand méchant à avoir jamais émergé de la plume de Tolkien menaçait de couvrir le monde entier dans les ténèbres.”. De cette manière, à partir du le 2 septembre prochain Vous pouvez profiter des deux premiers épisodes, puis continuer avec des émissions hebdomadaires.

Les anneaux de pouvoir est situé dans le Deuxième Âge, tout comme les personnages de Tolkien se regroupent sur de grandes distances pour repousser une résurgence du mal en Terre du Milieu. Ce détail est essentiel pour comprendre qu’il s’agit donc d’une sorte de préquelle à Le Seigneur des Anneaux. Et c’est que Prime Video a confirmé qu’il n’avait que les droits de La Communauté de l’Anneau, Les Deux Tours, Le Retour du Roi, Les Appendices et Le Hobbit.

N’ayant pas la possibilité de développer les textes de Le Silmarillion, contes inachevés Soit L’histoire de la Terre du Milieu, la nouvelle série s’inspire de certaines pages des annexes écrites par l’auteur de renom. Il comprend également des références à d’autres histoires, mais sans trop s’impliquer. C’est-à-dire, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir Ce n’est pas exactement basé sur un livre.

