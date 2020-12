Quels jeux sortiront sur Nintendo Switch au mois de décembre?

Jeux indépendants pour célébrer les fêtes

Nous continuons notre revue de l’actualité qui arrive en décembre, avec un tour maintenant pour l’hybride Nintendo, qui, économisant PC, est couronnée comme la plate-forme qui reçoit le plus de titres ce mois-ci, avec quelques noms proéminents tels que Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light, en plus de certaines plates-formes croisées telles que Immortels Fenyx Rising et de très nombreux jeux indépendants.

1er décembre

Chronos: avant les cendres

Empire du péché

2 décembre

Sam & Max Save the World Remastered

Shiren the Wanderer: La tour de la fortune et les dés du destin

3 décembre

Dérive absolue: édition Zen

Danse latine

Biz Builder Delux

Coeurs de Cybxus

Contes de mort

Défaut jalon deux côté: ci-dessus

GUNPIG: puissance de feu à louer

Immortels Fenyx Rising

Libéré: édition améliorée

Crimes d’Oniria

Épidémie: le nouveau cauchemar

PHOGS!

Jolie fête de princesse

Quiplash 2 InterLASHional

Incendies

4 décembre

Commandos 2 HD Remaster

Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light

Fitness Boxing 2: rythme et exercice

Mathématiques Futoshiki

John Wick Hex

Neuf sorcières: rupture familiale

Patte patte patte

Tour Steampunk 2

6 décembre

8 décembre

Jeu de société Evolution

Lofi Ping Pong

Sanctuaire de monstres

Puyo Puyo Tetris 2

Secoue dans un avion

9 décembre

10 décembre

Alt-Fréquences

OctaFight

11 décembre

Voyage d’automne

Warplanes: WW1 Sky Aces

14 décembre

Panda froid

Jigsaw Fun: Composez-le ensemble!

15 décembre

Collection de SaGa: Final Fantasy Legend

Mariupolis sombre et sombre

16 décembre

17 décembre

Defentron

Gemmes de magie: famille perdue

Jusqu’au bout

Ligne Yum Yum

18 déc.

21 décembre

22 décembre

24 décembre

Elliot

Kolumno

Spirit Arena

Les derniers morts

25 décembre

Bit.Trip Beat

Bit.Trip Core

Destin de Bit.Trip

Flux Bit.Trip

Bit.Trip Runner

Bit.Trip Void

Défi Candy 2048

Dungeonoid

Match trois pirates! Héritier de Davy Jones

26 décembre

Vie de cube: survie de l’île

Kickers de porte

Cartes Spellsword: DungeonTop

Aucune date confirmée pour le mois de décembre