Quels jeux sortent sur PS5

Cyberpunk arrivera-t-il ou sera-t-il de nouveau retardé?

Nous lançons un nouveau mois, décembre cette fois, et avec lui une nouvelle série de lancements, avec les nouvelles consoles déjà installées dans les magasins, mais avec un catalogue de nouveautés réduit, et réparties, comme c’est généralement le cas dans tous les principes de génération, entre les deux consoles. A cette occasion, nous apportons les titres distinguant les versions, avec des noms frappants à la fois pour l’ancienne génération et la nouvelle PlayStation 5.

1er décembre

Chronos: avant les cendres (Playstation 4)

Empire du péché (Playstation 4)

Miroir double (Playstation 4)

Grondement des vers (PlayStation 4 et PlayStation 5)

3 décembre

Havre (PlayStation 5)

Immortels Fenyx Rising (PlayStation 4 et PlayStation 5)

Incendies (Playstation 4)

4 décembre

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Édition définitive (Playstation 4)

FIFA 21 (PlayStation 5)

Madden NFL 21 (PlayStation 5)

8 décembre

Destiny 2: Au-delà de la lumière (PlayStation 5)

Sanctuaire de monstres (Playstation 4)

Puyo Puyo Tetris 2 (PlayStation 4 et PlayStation 5)

Épées de Gargantua (Playstation 4)

9 décembre

L’été à Mara (Playstation 4)

10 décembre

Cyberpunk 2077 (PlayStation 4 et PlayStation 5)

12 décembre

Karts de randonnée (Playstation 4)

16 décembre

27 décembre

Odyssée de Landflix (Playstation 4)

Aucune date confirmée pour le mois de décembre