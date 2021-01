Quels jeux sortent sur PS5 | PS4 au mois de janvier?

Seagate Game Drive pour Xbox 2 To, Disque dur externe portable HDD, USB 3.0 – Blanc, conçu pour Xbox One, abonnement d'un mois à Xbox Game Pass (STEA2000417)

Grâce à l’espace de stockage de 2 To de ce disque dur externe portable, stockez plus de 50 jeux, et bénéficiez d'un accès gratuit à plus de 100 autres titres via l'abonnement à durée limitée au Xbox Game Pass Profitez de zéro temps mort et de performances élevées avec un disque dur portable optimisé spécialement pour la Xbox Entrez rapidement dans le vif du sujet grâce à une procédure de configuration simple et détaillée, et à une connectivité USB 3.0 plug-and-play (aucun câble d'alimentation requis) Avec sa conception blanche de luxe, ce disque dur pour jeux est l'accessoire parfait pour tous vos jeux, et son format compact portable signifie que l'aventure peut se poursuivre où que vous soyez Gagnez durablement en tranquillité d'esprit grâce à la garantie limitée de deux ans incluse et aux services Rescue Data Recovery Services valables deux ans