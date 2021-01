Quels jeux sortent pour la série Xbox | Xbox One au mois de janvier?

Disney Classic Games - Aladdin and The Lion King pour Nintendo Switch

Options d’affichage et graphismes améliorés : - Graphismes 1080p et améliorations pour les téléviseurs HD modernes - Proportions et bords de l’écran ajustables - Options de filtrage personnalisées conçues pour reproduire les téléviseurs à tube cathodique classiques et d’autres types d’écrans courants Plusieurs versions des jeux : Jouez à plusieurs versions différentes des jeux tant appréciés Aladdin et Le Roi Lion qui ont été créés il y a des années, avec des versions consoles de salon et des versions consoles portables (Aladdin : version MegaDrive et Game Boy ; Le Roi Lion MegaDrive, Super Nintendo). Une toute nouvelle version Final Cut d’Aladdin développée exclusivement pour cette collection, est également incluse et comprend des réglages de difficulté, des améliorations de la caméra, des corrections de bugs, ainsi que quelques surprises supplémentaires pour les fans Retour en Arrière intégré : Rembobinez instantanément les jeux en temps réel afin de ré-essayer les passages difficiles. Mode de veille interactif : Visionnez toutes les parties du jeu, avec la possibilité d’avancer, de vous lancer et de commencer à jouer à n’importe quel moment. Fonction de Sauvegarde : Enregistrez rapidement votre progression dans chacun des jeux et poursuivez votre aventure où et quand vous le souhaitez Fonction Musée : Plongez ‘behind-the-scenes’ et apprenez-en plus sur la création de ces jeux incroyables. Regardez des vidéos des interviews des équipes originales de développeurs et explorez les nombreuses galeries contenant des centaines d'images de concept HD inédites Bande son : Ecoutez les bandes son complètes des 2 jeux grâce à des lecteurs audio intégrés. La possibilité de répéter et de mélanger les chansons est également prise en charge