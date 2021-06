Quels jeux PS Plus gratuits de juillet 2021 voulez-vous ?

Quel est le Juillet 2021 PS Plus s’aligner? Quand le jeux PlayStation Plus gratuits de juillet 2021 être annoncé ? PS Plus est sur une lancée depuis quelques mois maintenant, et si l’on en croit les rumeurs, l’été pourrait sérieusement s’échauffer si vous êtes abonné au service de Sony. Dans cet article, nous allons partager toutes les dernières Rumeurs PS Plus pour juillet 2021.

Pour plus d’informations, veuillez vous référer à Tous les jeux PS Plus gratuits en 2021 et Tous les jeux de la collection PS Plus sur PS5.

Quand les jeux PS Plus gratuits de juillet 2021 seront-ils annoncés ?

Les jeux PlayStation Plus sont systématiquement annoncés le dernier mercredi du mois, ce qui signifie que nous attendrons probablement un certain temps pour la programmation de juillet 2021. En fait, en raison de la façon dont le calendrier se déroule ce mois-ci, il se peut qu’il ne soit pas officiellement annoncé avant 30 juin 2021.

Il est bien sûr possible que Sony organise une sorte de conférence de presse ou de diffusion en direct avant la fin du mois, et nous mettrons à jour si nous en apprenons plus à ce sujet.

Quand les jeux PlayStation Plus gratuits de juillet 2021 seront-ils disponibles au téléchargement ?

Comme mentionné ci-dessus, en raison de la façon dont les dates tombent ce mois-ci, il est peu probable que vous puissiez télécharger les jeux PS Plus gratuits de juillet 2021 avant mardi 6 juillet 2021.

Quels sont les jeux PS Plus gratuits de juillet 2021 ?

Il y a de fortes raisons de croire que l’un des jeux PlayStation Plus gratuits de juillet 2021 sera le port PS5 de A Plague Tale: Innocence. Cette information a été divulguée avant l’annonce du titre, et sa date de sortie du 6 juillet corrobore certainement la rumeur. Comme pour les cadeaux PS5 précédents, il est probable que cela sera limité à la version de nouvelle génération uniquement, donc bien qu’il s’agisse d’un mise à niveau gratuite de PS4 à PS5, ne vous attendez pas à ce que la version de dernière génération soit incluse. Cela signifie que les cadeaux PS4 sont toujours en débat, mais Sony a offert des crackers jusqu’à présent cette année, ce qui signifie que le ciel est vraiment la limite.

Quels jeux PlayStation Plus gratuits de juillet 2021 voulez-vous ?

Seriez-vous satisfait de l’inclusion proposée de A Plague Tale : Innocence sur PS5 ? Et quels jeux PS4 recherchez-vous pour donner une valeur supplémentaire à votre abonnement cet été ? Vous connaissez l’exercice : dites-nous quels jeux PS Plus gratuits de juillet 2021 vous voulez.

Quel gratuit Jeux PS Plus de juillet 2021 Veux-tu? Réfléchissez-y et partagez quelques suggestions dans la section commentaires ci-dessous.



