quels jeux PS Plus gratuits d’août 2021 voulez-vous pour PS5, PS4 ?

Quels sont les libre Août 2021 PS Plus jeux pour PS5 et PS4? Quand le jeux PS Plus gratuits d’août 2021 être annoncé ? Nous connaissons déjà quelques détails sur La gamme PS Plus d’août 2021, y compris le jeu PS5 gratuit du mois, alors lisez la suite pour les dernières rumeurs et spéculations sur le service d’abonnement de Sony.

Pour plus d’informations, veuillez vous référer à Tous les jeux PS Plus gratuits en 2021 et Tous les jeux de la collection PS Plus sur PS5.

Sur cette page: Quand les jeux PS Plus gratuits d’août 2021 pour PS5 et PS4 seront-ils annoncés ? Quand les jeux PS Plus gratuits d’août 2021 pour PS5 et PS4 seront-ils disponibles au téléchargement ? Quels sont les jeux PS Plus gratuits d’août 2021 pour PS5 et PS4 ? Quels jeux PS Plus gratuits d’août 2021 voulez-vous pour PS5 et PS4 ?

Quand les jeux PS Plus gratuits d’août 2021 pour PS5 et PS4 seront-ils annoncés ?

Sony annonce les jeux PS Plus gratuits le dernier mercredi du mois. Cela signifie que les jeux PS Plus gratuits d’août 2021 seront annoncés jusqu’au 28 juillet 2021.

Quand les jeux PS Plus gratuits d’août 2021 pour PS5 et PS4 seront-ils disponibles au téléchargement ?

Vous pourrez télécharger les jeux PS Plus gratuits d’août 2021 à partir du premier mardi du mois, c’est-à-dire 3 août 2021 cette fois.

Quels sont les jeux PS Plus gratuits d’août 2021 pour PS5 et PS4 ?

Il est rare que nous connaissions à l’avance l’un des jeux PS Plus gratuits d’août 2021, mais Sony a déjà confirmé que Battle Royale Hunter’s Arena: Legends sera disponible au téléchargement sur PS5 et PS4 à partir du 3 août. On ne sait pas si le titre de mêlée occupe une place PS5 ou une place PS4 dans la programmation d’août 2021, mais nous pensons qu’il y a encore une PS5 et un jeu PS4 à annoncer. Malheureusement, il n’y a pas d’autres rumeurs pour indiquer ce qu’elles peuvent impliquer.

Quels jeux PS Plus gratuits d’août 2021 voulez-vous pour PS5 et PS4 ?

Alors, quels sont les deux autres titres que vous aimeriez voir disponibles dans le cadre de la programmation PS Plus d’août 2021 ? Y a-t-il quelque chose en particulier pour lequel vous gardez espoir ? Comment évalueriez-vous la valeur de votre abonnement jusqu’à présent cette année ?

Quoi libre Jeux PS Plus d’août 2021 Veux-tu? Réfléchissez-y et partagez quelques suggestions réalistes dans la section commentaires ci-dessous.