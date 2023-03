Quels jeux arriveront sur Nintendo Switch Online en mars 2023

Service Commutateur Nintendo en ligne vient d’ajouter quatre jeux vidéo supplémentaires pour les utilisateurs abonnés à son niveau de base, élargissant la collection de jeux de Gameboyainsi que des titres NES et Super NES, avec »Kirby’s Dream Land 2 », »BurgerTime Deluxe », »Side Pocket » et »Xevious » maintenant disponibles.

Trois de ces quatre nouveaux jeux pour Nintendo Switch Online sont des jeux d’arcade classiques, qui ont reçu leur adaptation pour NES, SNES et Game Boy. Bien sûr, le titre qui attire le plus l’attention est la suite de Kirby, étant l’un des personnages les plus populaires de Nintendo.

Voici ce que les joueurs doivent savoir sur les nouveaux jeux Nintendo Switch Online à venir en mars 2023.

» Kirby’s Dream Land 2 » est le troisième jeu Kirby de toute la franchise, ayant un gameplay similaire au genre de plate-forme à défilement latéral. Sa sortie originale remonte à 1995 sur Game Boy, poursuivant le premier jeu de la saga Dream Land et introduisant de nouveaux amis animaux pour vous aider dans votre voyage.

Rick, Kine et Coo étaient les alliés de cet épisode qui l’aiderait à collecter et à restituer les arcs-en-ciel qui relient les îles de Dream Land. Alors que »Kirby’s Return to Dream Land Deluxe » est récemment sorti sur Nintendo Switch, l’arrivée de »Kirby’s Dream Land 2 » permet de revenir aux origines du personnage.

D’autre part, »BurgerTime Deluxe » est une suite du jeu d’arcade original »BurgerTime ». Sorti en 1991, le but du jeu est de faire des hamburgers en marchant sur certaines plates-formes, en montant des escaliers et en laissant tomber des petits pains et de la viande de hamburger pour former un autre hamburger.

Cette version sortie pour Game Boy a ajouté 24 nouveaux niveaux dans le même style que » BurgerTime », et bien qu’aucun des niveaux du premier jeu ne revienne, le nombre de nouveaux niveaux est surprenant en raison de la grande quantité de contenu supplémentaire introuvable dans l’original.

Les deux derniers jeux sont »Side Pocket », un simulateur de billard sorti en 1986, pour recevoir plus tard une version SNES en 1993, comprenant plusieurs jeux de billard solo et multijoueur, tandis que l’autre est »Xevious ». », un jeu de tir d’arcade original à défilement vertical où le joueur contrôle le vaisseau spatial Solvalou alors qu’il se bat contre les forces extraterrestres Xevious pour sauver la race humaine.

Ces quatre titres sont disponibles pour tous les utilisateurs du service Nintendo Switch Online.