Quels iPhones prendront en charge iOS 16 et comment mettre à jour votre iOS

09 septembre 2022 08:12:46 IST

Apple a officiellement lancé l’iPhone 14 mercredi. Le nouveau smartphone de la société sera livré avec iOS 16, le dernier né de l’écosystème iOS, préinstallé. Pour les autres utilisateurs d’iPhone, iOS 16 sortira le 12 septembre.

Cependant, tous les smartphones Apple ne pourront pas télécharger et exécuter le dernier logiciel d’exploitation. Pour ceux qui ont des iPhones plus anciens, iOS 16 ne sera pas pris en charge et devra s’asseoir avec le dernier système d’exploitation dont ils disposent déjà. Mais ne savez-vous pas si votre iPhone peut ou non prendre en charge iOS 16 ? Voici une liste d’iPhones qui pourront prendre en charge iOS 16.

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (deuxième génération et versions ultérieures)

Si vous n’êtes pas sûr du modèle d’iPhone que vous possédez, vous pouvez le vérifier facilement via les paramètres du téléphone. Accédez à l’application des paramètres, sélectionnez « Général », puis « À propos ». À côté de « Nom du modèle », vous devriez pouvoir voir quel iPhone vous avez avec un « Numéro de modèle » que vous pouvez utiliser pour rechercher des détails plus spécifiques comme la capacité de votre iPhone.

Comment mettre à jour votre iOS

Vous pouvez soit mettre à jour votre iOS sur votre iPhone via des mises à jour en direct (OTA), soit en téléchargeant la mise à jour et en l’installant via iTunes, etc. Pour la mise à jour OTA, ouvrez l’application « Paramètres », puis accédez à « Général », puis appuyez sur « Mise à jour du logiciel ». Ici, vous pourrez voir la dernière mise à jour logicielle que vous pouvez télécharger pour votre appareil et commencer à la télécharger. Vous pouvez également appuyer sur « Mises à jour automatiques » et activer le paramètre pour télécharger et installer automatiquement les mises à jour iOS sans nécessiter d’intervention manuelle.

