Quels films remporteront les Oscars cette année? Voir les prédictions d’un expert en cinéma

Les films de 2020 étaient des choses étranges: nous les avons vus (principalement) sur nos téléviseurs, et les grandes sorties de tentpole ont été ignorées (« Tenet, » n’importe qui « ?) Ou repoussées en 2021.

Ce qui signifie que la course aux Oscars de cette année promet de ne ressembler à aucune autre dans l’histoire. Non seulement ce sera virtuel, mais beaucoup de films sont de la variété la plus petite et la moins explosive, et – si notre expert a raison, nous verrons probablement des réussites historiques le 25 avril, lorsque la cérémonie des Oscars sera diffusée. en direct sur ABC.

Et en parlant de cet expert, nous avons parlé avec l’envoyé spécial d’IMDb Dave Karger (que vous connaissez peut-être également pour son hébergement Turner Classic Movies) pour obtenir son avis sur certaines des plus grandes catégories de la soirée: qui gagnera, qui devrait gagner et qui d’autre pourrait bien être en lice.

« Nomadland » Alamy

Meilleure image

Nominés: «Nomadland», «Le père», «Judas et le Messie noir», «Mank», «Minari», «Promising Young Woman», «Sound of Metal» et «The Trial of the Chicago 7»

Le choix de Karger: « Nomadland »

« Nomadland » est loin devant à ce stade pour la meilleure image « , a déclaré le critique. « C’est un film qui semble vraiment parler de l’époque dans laquelle nous vivons, il s’agit d’un mode de vie plus simple, d’un mode de vie moins matérialiste et d’ajuster vos priorités si nécessaire. Il y a trois films avec un plan pour le bouleverser : «Minari», «Judas et le Messie noir» et «Le procès du Chicago 7». Mais « Nomadland semble assez imbattable à ce stade. Mon préféré est » Sound of Metal « , mais je ne pense pas qu’il ait une chance de gagner. »

Chadwick Boseman dans «Ma Rainey’s Black Bottom». David Lee / Netflix

Acteur dans un rôle principal

Nominés: Riz Ahmed, « Son du métal »; Chadwick Boseman, « Fond noir de Ma Rainey »; Anthony Hopkins, «Le père»; Gary Oldman, «Mank»; Steven Yeun, «Minari»

Le choix de Karger: Chadwick Boseman

« Le meilleur acteur est rempli de performances phénoménales, et dans une autre année, Riz Ahmed aurait pu gagner pour » Sound of Metal « ou Anthony Hopkins pour ce qu’il appelle sa meilleure performance dans » The Father « . Mais Chadwick Boseman porte non seulement les effets doux-amers de sa victoire potentielle à titre posthume, mais sa performance est électrisante », a déclaré Karger. « J’ai vraiment le sentiment qu’il va gagner. »

Viola Davis dans «Ma Rainey’s Black Bottom». David Lee / Netflix

Actrice dans un rôle principal

Nominés: Viola Davis, « Fond noir de Ma Rainey »; Andra Day, « Les États-Unis contre Billie Holiday »; Vanessa Kirby, « Morceaux d’une femme »; Frances McDormand, «Nomadland»; Carey Mulligan, « Jeune femme prometteuse »

Le choix de Karger: Carey Mulligan ou Viola Davis

« Cette catégorie est plus difficile à prévoir », a-t-il déclaré. « Andra Day a surpris (tout le monde) en remportant le Golden Globe, et les nominées sont les mêmes actrices qui ont été nominées pour le drame Golden Globe. Mais vous ne pouvez pas automatiquement dire qu’elle va gagner. Je pense que c’est entre Carey Mulligan et Viola Davis. , et étant donné que Viola vient de remporter le Screen Actor’s Guild Award … Si elle gagnait, elle serait aussi la première actrice noire à remporter deux Oscars. Cela pourrait être un moment historique lors de la cérémonie cette année. Mais j’aimerais aussi voir Carey win. « Promising Young Woman » est un film très moderne et elle fait un travail solide depuis des années. «

La réalisatrice Chloe Zhao sur le tournage de « Nomadland ». Collection Everett

Direction

Nominés: Thomas Vinterberg, « Un autre tour »; David Fincher, «Mank»; Lee Isaac Chung, «Minari»; Chloé Zhao, « Nomadland »; Emerald Fennell, « Jeune femme prometteuse »

Le choix de Karger: Chloé Zhao

« Chloé Zhao semble avoir terminé », a déclaré Karger. « Elle fait partie de cette liste sans précédent des meilleurs nominés à la réalisation parce que pour la première fois de l’histoire, deux femmes ont été nominées. Ce n’est pas pour cela qu’elle gagnera, mais ce sera un très bon moment quand elle le fera. Elle ne sera que la deuxième femme. jamais pour gagner, et je ne vois pas comment quelqu’un pourrait la battre. Elle a coproduit le film, l’a co-écrit et l’a monté. C’est presque du jamais vu. «

Daniel Kaluuya dans «Judas et le Messie noir». (C) Warner Bros / avec la permission d’Everett Collection

Acteur dans un second rôle

Nominés: Sacha Baron Cohen, « Le procès du Chicago 7 »; Daniel Kaluuya, « Judas et le Messie noir »; Leslie Odom, Jr., « Une nuit à Miami … »; Paul Raci, « Sound of Metal »; Lakeith Stanfield, « Judas et le Messie noir »

Le choix de Karger: Daniel Kaluuya

« L’acteur de soutien est l’une des plus grandes serrures de l’année », a-t-il déclaré. « Daniel Kaluuya a balayé la saison des récompenses pour ‘Judas’ parce que sa performance en tant que Fred Hampton est énergique, fascinante et fascinante. C’est une jeune star brillante qui a été nominée auparavant pour ‘Get Out’ et il pourrait très bien contribuer à ce qui pourrait être le première année de l’histoire des Oscars où les quatre prix d’acteur sont décernés à des interprètes de couleur. «

Youn Yuh-jung dans «Minari». A24

Actrice dans un second rôle

Nominés: Maria Bakalova, « Borat Subsequent Moviefilm »; Glenn Close, « Hillbilly Elegy »; Olivia Colman, «Le père»; Amanda Seyfried, «Mank»; Youn Yuh-jung, « Minari »

Le choix de Karger: Youn Yuh-jung

« C’est la plus à gagner de toutes les grandes catégories cette année », a déclaré Karger. «Je peux voir presque n’importe laquelle de ces femmes gagner, mais les trois en tête sont Olivia Colman – elle est la meilleure photo pour ce film pour remporter un prix – ou Maria Bakalova, qui est phénoménale, mais elles donnent rarement des Oscars pour une performance comique. Donc je pense que ça va aller à Youn Yuh-jung, qui est aussi formidable que la grand-mère de «Minari». Elle complètera ensuite ce cercle de quatre lauréats non blancs, ce qui serait une première. «

« Âme » (C) Disney + / avec la permission d’Everett Collection

Long métrage d’animation

Nominés: « En avant »; « Au-dessus de la Lune »; « Un film de Shaun le mouton: Farmageddon »; « Âme »; « Wolfwalkers »

Le choix de Karger: « Âme »

« La catégorie des films d’animation n’a exactement aucun suspense parce que » Soul « va gagner », a-t-il déclaré. « C’est un film qui est parmi les meilleurs et le studio (Pixar / Walt Disney) fait souvent bien dans cette catégorie. C’est un film qui a failli obtenir une nomination pour la meilleure photo. »

La nature historique d’avoir autant d’interprètes et de cinéastes de couleur potentiellement gagnants dans des catégories clés est susceptible de susciter des discussions, mais Karger dit que c’est absolument un pas dans la bonne direction. Si cela se produit, dit-il, « je pense que les gens verront les choses de deux manières. D’abord et avant tout, ils diront que les artistes de couleur ont de meilleures chances qu’avant de montrer leur talent et c’est ce qui en résulte. peut être. »

« Je pense aussi qu’il y aura des gens qui le lieront au mouvement Black Lives Matter de l’année dernière et attribueront à ce mouvement d’ouvrir les yeux des gens sur différents films, différents interprètes, différents films », a-t-il ajouté. « Mais je prédis que ce ne sera pas (considéré) un prix de consolation dans aucune catégorie. Ce sont tous des gens extrêmement méritants. »

Vous avez encore besoin de regarder certains des meilleurs nominés pour la photo? Voici comment vous pouvez les trouver et voici tout ce que vous devez savoir sur la cérémonie des Oscars qui aura lieu le 25 avril.

