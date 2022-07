Quels films regarder avant "Thor : Amour et tonnerre"

merveille

Thor: Love and Thunder fera encore avancer la mythologie du personnage dans l’univers cinématographique Marvel. Quels films devriez-vous regarder en premier ?

©IMDBChris Hemsworth en héros

Thor : Amour et tonnerre est sur le point de sortir dans les salles de cinéma du monde entier pour faire avancer la mythologie du dieu du tonnerre, qui cette fois affrontera un redoutable méchant, Gorr The God Butcher, un personnage qui a juré d’éliminer toutes les divinités de ses propres mains, accomplissant ainsi son vengeance. Autre surprise du film, le retour de Jane Foster qui se montrera digne de lever le marteau de Mjolnir pour devenir Mighty Thor.

Tous ces éléments ajoutés à la présence des Gardiens de la Galaxie, Valkyrie, Korg et même du Seigneur de l’Olympe, Zeus lui-même, font de ce film un incontournable si vous êtes un adepte de la Univers cinématographique Marvel. Alors, quels films MCU devriez-vous voir avant la première de Thor : Amour et tonnerre? Voici un guide pour ne manquer aucun détail.

+Films à regarder avant Love and Thunder

.5. Thor

La première cassette avec le Dieu du Tonnerre qui est mis à l’épreuve par Odin pour acquérir une plus grande humilité ainsi que pour valoriser sa place dans le monde. Dans ce cas, il rencontre Jane Foster et tombe amoureux d’elle, formant un couple inhabituel entre le scientifique et le plus puissant des Asgardiens.

.4. Thor: Le Monde des Ténèbres

Jane devient récipiendaire de l’Ether, une substance millénaire qui peu à peu met fin à sa vie, en même temps qu’elle la place comme la cible favorite de Malekith, l’Elfe Noir qui se réveille avec cette situation particulière. Seul ce méchant peut extraire l’Éther de Jane et Thor, avec l’aide de Loki, parvient à tromper l’Elfe pour sauver sa bien-aimée.

.3. Thor : Ragnarök

Le dieu du tonnerre affronte Hela qui détruit facilement son marteau Mjolnir et l’envoie dans un voyage qu’il n’oubliera jamais. Puis il rencontre Valkyrie, une guerrière asgardienne qui s’est égarée et agit comme une chasseuse de primes. Avec elle, Loki et Hulk se préparent à vaincre la déesse de la mort, mais pas avant que la redoutable prophétie de Ragnarok ne se réalise et qu’Asgard ne soit détruit.

.deux. Avengers : guerre à l’infini

Thor rencontre les Gardiens de la Galaxie et se lance dans une mission dangereuse pour créer une arme assez puissante pour détruire Thanos : Stormbreaker, la hache la plus puissante de toutes. Le dieu du tonnerre arrive sur Terre et parvient à arrêter l’avancée imparable de Mad Titan, mais pas assez vite pour que le méchant fasse un cliché qui changera le MCU pour toujours.

.1. Avengers : Fin de partie

Cela fait 5 ans que Thanos a été éliminé et Thor vit à New Asgard. Il a pris du poids et est déprimé, mais l’espoir de récupérer les vies perdues à cause du Mad Titan le ramène à l’action et une fois de plus il aura l’opportunité d’affronter le méchant qui a marqué sa vie comme aucun autre.

Une fois que vous aurez vu ces films, vous aurez toutes les réponses dont vous avez besoin pour pouvoir profiter Thor : Amour et tonnerre de la meilleure façon possible, en comprenant le contexte de chacun des personnages qui font partie de cette histoire qui aura beaucoup d’action, un peu de romance et tout l’humour auquel le jeu nous a habitués. Univers cinématographique Marvel. Presque là! le film arrive 8 juillet.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂