Quels films et séries Marvel regarder avant la sortie d’Ant-Man 3 sur Disney+

Kingston Technology DC500 2.5" 480 Go Série ATA III 3D TLC

Performances d'entrée/sorties aléatoires et latences prévisibles pour un large éventail de charges de travailConception axée sur la lecture pour garantir les performances des charges de travail à lecture intensiveOver-provisioning configurableProtection embarquée contre perte d'alimentation <b>Performance, fiabilité et coherence</b><br/><br/><b>Data Center Série 500</b><br/>Les disques de la série Data Center 500 (DC500R/ DC500M) de Kingston sont des SSD SATA haute performance à 6 Gbits/s qui intègrent le NAND TLC 3D le plus récent et qui ont été mis au point pour les charges de travail de serveurs axés sur la lecture et de serveurs d'usage mixte.<br/>Ils mettent en uvre les exigences strictes de Kingston en matière de qualité de service (QoS) pour garantir des performances prévisibles d'entrée et de sortie aléatoires ainsi que des faibles latences prévisibles sur une gamme étendue de charges de travail en lecture et en écriture.<br/>Ils peuvent augmenter la productivité dans le domaine de l'intelligence artificielle, du machine learning, de l'analyse du big data, de l'informatique dématérialisée, du software defined storage, des bases de données opérationnelles, des applications de base de données et de l'entreposage de données.<br/>Capacités de 480Go, 960Go, 1,92To et 3,84To ****<br/><br/><b>SSD pour datacenter d'entreprise</b><br/>Prêts pour répondre aux attentes de disponibilité et de fiabilité 24/7 des entreprises, les SSD pour entreprises de Kingston offrent des performances de stockage qui associent prévision des performances et fiabilité confirmées par des tests rigoureux.<br/>Les SSD de la série DC500 de Kingston sont dotés de fonctions qui permettent aux datacenters de sélectionner le SSD le plus rentable en fonction de leurs charges de travail.<br/>Les entreprises ont besoin de résultats pour respecter leurs engagements au niveau des produits, des solutions et des accords de niveau de service (SLA).<br/>Les SSD de la série DC500 de Kingston sont conçus pour répondre à ces attentes.<br/><br/><b>DC500R : SSD axés sur la lecture</b><br/>Le DC500R est un SSD qui a bénéficié d'une optimalisation de pointe pour les charges de travail axées sur la lecture.<br/>Les datacenters peuvent ainsi sélectionner des SSD adaptés aux charges de travail sans devoir investir de trop dans des SSD axés sur l'écriture qui coûtent plus cher.<br/>Il affiche des vitesses d'entrée et de sortie et des temps de réponse (latence) que n'importe quel datacenter peut déployer en toute confiance pour garantir des performances de haut niveau dans l'application de travail et en aval, dans l'interface de l'utilisateur.<br/>Ces éléments sont généralement définis par les applications qui ont besoin de résultats en temps réel.<br/>La diffusion de gros volumes de données, l'offre de résultats réactifs depuis une variété de bases de données et d'applications Internet peuvent exploiter les performances de réception du DC500R.<br/><br/><b>DC500M : SSD à usage mixte</b><br/>Le...