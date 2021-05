Quels étaient les problèmes de santé mentale d’Ahmaud Arbrey? Sont-ils pertinents pour son affaire de meurtre?

Les avocats représentant les hommes accusés du meurtre d’Ahmaud Arbery veulent avoir accès aux dossiers de santé mentale qu’ils peuvent utiliser contre Arbery devant le tribunal.

Un juge lors d’une audience préliminaire a statué que les dossiers restaient scellés pour le moment, mais a demandé aux avocats de la défense d’expliquer pourquoi ces dossiers étaient pertinents pour le procès. Après tout, il est difficile d’imaginer une manière dont la santé mentale d’une victime justifierait de la poursuivre dans une voiture, de lui bloquer le chemin, puis de lui tirer dessus, comme l’a montré la vidéo du meurtre.

Arbery a été mortellement abattu par Gregory et Travis McMichael, qui sont père et fils, et William Bryan en Géorgie en février 2020. Arbery était en train de courir dans le quartier de Brunswick où vivaient les tueurs accusés.

Les hommes se sont armés et ont poursuivi Arbery dans la rue à bord de leurs véhicules. Une séquence vidéo enregistrée par Bryan montre les hommes armés hurlant sur Arbery pendant qu’il courait, avant de l’interrompre. Travis McMichael a ensuite engagé l’Arbery non armé dans une brève interaction physique.

Trois coups de feu peuvent être entendus sur la vidéo avant qu’Arbery n’apparaisse avec du sang sur le torse, et trébuche et tombe au milieu de la route à deux voies.

Il est largement supposé que la mort d’Arbery était motivée par la race, bien que les hommes affirment qu’ils patrouillaient dans leur quartier et pensaient qu’Arbery était un cambrioleur.

Cependant, Bryan a déclaré à la police que Travis McMichael avait utilisé une insulte raciale pendant qu’Arbery était mourant dans la rue.

Gregory et Travis McMichael, et William Bryan ont été accusés de meurtre dans un procès d’État et ont été giflés de crimes haineux fédéraux, en plus d’autres chefs d’accusation.

Les antécédents de santé mentale d’Ahmaud Arbery peuvent-ils être utilisés contre lui devant le tribunal?

Potentiellement, oui. Si un juge permet que les dossiers soient descellés et utilisés comme preuve, les avocats de la défense peuvent les présenter au jury comme moyen de justifier le comportement de Bryan et des McMichael. Théoriquement, cela pourrait amener un juge ou des jurés à avoir un doute raisonnable sur les motifs des accusés.

Encore une fois, tout cela est théorique. Après tout, l’équipe de défense devra montrer que les dossiers médicaux d’Arbery sont pertinents.

À partir de maintenant, le juge a mis en doute la pertinence de la santé mentale d’Arbery.

«Quelqu’un va devoir m’expliquer cette preuve et me dire comment cela se passe dans une affaire comme celle-ci», a déclaré le juge de la Cour supérieure Timothy Walmsley, demandant à la défense de soumettre sa demande sur papier dans les 20 prochains jours avant de prendre sa décision. .

«Je veux savoir quelles preuves nous prétendons obtenir pour montrer cela, ce que vous prétendez être des preuves pertinentes.»

La vidéo de l’incident montre peu d’interaction entre Arbery et ses assassins avant qu’il ne soit abattu, ce qui rend difficile de voir comment sa santé mentale aurait eu un impact sur l’issue de la fusillade.

Les problèmes de santé mentale ne justifient pas non plus le fait de tirer sur quelqu’un dans la rue alors qu’il fait du jogging.

Les avocats de la défense ont cependant adopté une position différente et ont fait valoir que les antécédents de maladie mentale d’Arbery étaient pertinents pour sa mort.

«Il est normal de reconnaître et de célébrer qui était Ahmaud Arbery en 2012 lorsqu’il a obtenu son diplôme d’études secondaires, mais il est imprudent de ne pas tenir compte de la maladie mentale qui l’a tourmenté pendant huit ans avant ce moment le 23 février 2020», a déclaré Jason Sheffield, avocat de la défense de Travis McMichael.

Quels sont les problèmes de santé mentale d’Ahmaud Arbrey?

Les avocats de la défense affirment qu’Arbery a reçu un diagnostic de trouble schizo-affectif, une combinaison de schizophrénie et de troubles de l’humeur.

Cependant, il y a des questions sur la validité de ce diagnostic, les procureurs remettant en cause la qualité de ce diagnostic, qui a été émis par deux infirmières, une infirmière et une IP, dans une évaluation de deux heures.

L’une des infirmières a témoigné qu’elle avait été formée pour donner des évaluations de santé mentale dans le cadre d’un cours en ligne.

Le trouble schizo-affectif est généralement diagnostiqué par les psychiatres et les psychologues au moyen d’entretiens et d’évaluations.

Les procureurs disent que la défense veut blâmer Arbery pour sa propre mort et que c’est un stratagème pour rendre Arbery réactif.

Selon Procureur adjoint de district Linda Dunikoski, «Ils ont dit: ‘Eh bien, il a un diagnostic et cela le met en colère et cela le rend émotif et donc il a dû être en colère et émotif et c’est donc ainsi qu’il a réagi ce jour-là’ – tout cela est de la spéculation et tout cela est preuve de propension qui n’est pas autorisée. «

Le recours au trope de «l’homme noir en colère» a été largement utilisé pour blâmer les hommes noirs pour leur mort et pour discréditer les témoins noirs témoignant contre des hommes blancs. Mais c’est un mauvais service pour les victimes innocentes qui perdent la vie à cause d’hommes blancs en colère.

La maladie mentale n’est pas une condamnation à mort et ne doit pas excuser le comportement d’hommes qui, par erreur, se font justice eux-mêmes.

Les avocats de la défense veulent que les précédents accrochages d’Arbery soient utilisés comme preuves.

Les avocats de la défense ont également demandé à présenter des preuves montrant qu’Arbery avait eu des démêlés avec la loi à plusieurs reprises dans les années précédant sa mort.

Arbery a eu des rencontres avec la police pour des vols à l’étalage et pour intrusion après avoir garé sa voiture sur une propriété privée près de la maison de sa grand-mère. Un chef de district scolaire a témoigné qu’Arbery avait déjà apporté une arme à feu à un match au lycée.

«Le seul but de soumettre les« autres actes »de M. Arbery à un jury est de salir le caractère de M. Arbery et de suggérer que son meurtre était mérité», ont écrit les procureurs dans un dossier judiciaire.

Il faut souligner que les assassins d’Arbery n’avaient aucune connaissance de sa santé mentale ou de ces incidents lorsqu’ils l’ont poursuivi. Le personnage d’Arbery ne les préoccupait pas quand McMichael lui a tiré dessus, mais, comme le montrent clairement les insultes dites par son tueur, sa race l’était probablement.

Ses démêlés avec la justice n’ont aucune incidence sur une affaire dans laquelle il n’a commis aucun crime.

« Ce que M. Arbery a fait, c’est qu’il s’est enfui parce qu’il n’avait aucune obligation légale de parler à des étrangers qui essayaient de le frapper avec leurs camionnettes et de lui tirer dessus avec leurs fusils de chasse », a déclaré Dunikoski.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements. Suivre son Twitter pour plus.