Quels couples Love Island 2021 sont toujours ensemble?

le Île de l’amour la finale a eu lieu il y a près de trois mois maintenant et les fans veulent savoir quels couples sont restés ensemble après le spectacle.

Quels couples de Love Island 2021 sont toujours ensemble ?

Après avoir quitté la villa, les caméras ont suivi les couples à l’extérieur alors qu’ils rencontraient leurs familles et se réinstallaient dans la vraie vie. Certains ont maintenant emménagé ensemble, tandis que d’autres sont retournés à la vie de célibataire.

Liam et Millie : ensemble

Liam et Millie ont remporté Love Island 2021. (Crédit : PA)

Millie et Liam étaient tous les deux des bombes cette année Île de l’amour. Lorsque Liam est entré pour la première fois dans la villa, il s’est associé à Faye, mais ils se sont vite rendu compte qu’il n’y avait aucune chimie là-bas. Millie a rapidement volé le cœur de Liam quand elle a fait une entrée avec Lucinda Strafford quelques jours plus tard.

La tête de Liam a été tournée à Casa Amor par la charmante Lillie, et nous ne pensions pas que Liam et Millie s’en remettraient. Mais ils l’ont fait et ils ont été couronnés vainqueurs de cette année.

Liam et Millie sont toujours aussi forts à l’extérieur et en novembre 2021, ils ont emménagé ensemble.

Toby et Chloé : ensemble

Chloé et Toby ont terminé à la deuxième place de Love Island 2021. (Crédit : PA)

Toby et Chloé étaient tous les deux des OG, mais ils n’étaient pas couplés au départ. Toby s’est à l’origine associé à Kaz et Chloé s’est retrouvée à la recherche d’un homme à voler lorsqu’elle est entrée dans la villa quelques heures seulement après le reste de la distribution.

Chloé a ensuite choisi le nouveau venu Aaron, mais les choses ne s’échauffaient pas et quand il était évident que Kaz et Toby ne le sentaient pas non plus, Chloé est intervenue.

La relation de Chloé et Toby n’a pas été sans drame, le couple s’étant séparé pendant un certain temps avant de se réconcilier et de terminer à la deuxième place.

Toby et Chloé ont emménagé ensemble en novembre 2021.

Faye et Teddy : ensemble

Faye et Teddy sont arrivés à la troisième place de Love Island 2021 (Crédit : PA)

Faye a dû embrasser quelques grenouilles avant de retrouver son prince lorsque Teddy est entré dans la villa. Faye était la fille la plus populaire lors du premier couplage le premier jour et avait son choix, mais a décidé d’aller avec l’ouvrier du bâtiment Brad.

Teddy et Faye ont été testés pendant Casa Amor, ce qui a probablement conduit à la dispute la plus explosive entre un couple de l’histoire de la série, avec un nombre record de plaintes de l’Ofcom déposées auprès de la série sur la façon dont Faye a crié à Teddy.

Remarquablement, ils ont réussi à arranger les choses et sont toujours aussi forts maintenant.

Faye et Teddy ont emménagé ensemble en novembre 2021 – tous les couples avaient-ils un pacte ou quelque chose du genre ?

Tyler et Kaz : pas ensemble

Kaz et Tyler ont rompu en décembre 2021, mais restent amis. (Crédit : PA)

Kaz était un membre de la distribution OG qui s’était à l’origine associé à Toby, mais les étincelles ne volaient pas et pendant un moment, Kaz a flotté dans des couples d’amitié avant que Tyler n’entre et ne l’emporte sur ses pieds.

La relation de Kaz et Tyler a également été testée par Casa Amor, mais après s’être réconciliés, ils sont arrivés à la quatrième place de la finale.

Malheureusement, Kaz et Tyler se sont séparés en décembre 2021 et ont fait une déclaration commune sur les réseaux sociaux au sujet de leur décision.

Ils ont déclaré: « Nous sommes extrêmement tristes d’annoncer que nous avons décidé de mettre fin à notre relation amoureuse.

« Nous avons eu un voyage fantastique et nous aurons toujours un lien spécial entre nous. Nous continuerons à être très présents dans la vie de chacun et à nous soutenir de toutes les manières.

« Nous sommes très reconnaissants d’avoir partagé ce Île de l’amour expérience les uns avec les autres et nous continuerons à nous soutenir mutuellement dans leur carrière.

« La vie depuis la villa a été incroyable, mais il faut du temps pour s’adapter à la normale aux yeux du public. Cette partie du voyage n’a pas été facile pour nous, mais nous apprenons.

« Merci à chaque personne qui nous a soutenus, nous vous apprécions plus que vous ne le saurez jamais. »