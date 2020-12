Quels cadeaux de Noël pour un papa ?

À l’approche des fêtes de fin d’année, la liste des cadeaux à faire est longue et la panne d’inspiration est vite arrivée. Parmi les nombreux profils de vos proches, les papas évidemment, le vôtre mais aussi celui de vos enfants. Si vous voyez les jours défiler sans dénicher les attentions qui sauront ravir les hommes de votre vie, pas de panique ! Nous vous proposons ici quelques idées pour inspirer tous les budgets avec des cadeaux variés.

Les papas gourmands

Pour les plus épicuriens, les fêtes de fin d’année sont souvent l’occasion de se délecter avec des saveurs variées, vous pouvez donc opter pour une tablette d’un grand chocolatier, une bonne bouteille de vin ou encore un fois gras épicé pour découvrir de nouveaux plaisirs. Vous pouvez aussi vous lancer dans la confection de truffes ou de sablés maisons pour les bouches sucrées. Un moyen efficace de maîtriser votre budget tout en gâtant vos proches.

Si vous en avez la possibilité, de nombreux ateliers et cours d’initiation se sont développés ces dernières années. L’occasion d’apprendre de nouvelles techniques de cuisine dans un moment convivial, ou d’étudier l’art de la dégustation de la meilleure façon, avec un cadeau de Noël qui s’adapte à toutes les envies et ravira les papas gourmands de votre entourage.

Les papas aventuriers

Dans les premiers articles phares pour papas, les chaussettes sont un indémodable. Si celui que vous connaissez aime les aventures et les longues randonnées, une paire chaude et originale saura être un indispensable dont il ne pourra plus se passer. Tendance ces dernières années, vous pouvez également choisir un outil multifonctions. Avec des modèles variés et plus ou moins compacts, vous êtes sûr qu’il sera toujours prêt à faire face aux imprévus.

Pour les budgets plus importants, les boxs aventures et adrénalines peuvent être l’occasion d’une découverte forte en sensations pour bien démarrer l’année. Avec un profil aussi dynamique, vous avez également de nombreuses possibilités dans les équipements : sac à dos waterproof, gourde éthique, livre sur les plus beaux itinéraires d’Europe, des couteaux de poche, etc.

Les papas qui aiment prendre soin d’eux

Parce que le plaisir de prendre soin de soi n’est plus réservé aux femmes pour leur plus grand plaisir, les papas aussi peuvent être touchés par un cadeau bien-être. Le monde des cosmétiques l’a bien compris puisque les articles destinés aux hommes n’ont cessé de se diversifier dans les catégories dédiées. Là encore, tous les budgets pourront trouver une attention adaptée parmi les huiles pour barbes, les crèmes hydratantes, les savons aux odeurs musquées, ou encore les coffrets beauté au masculin.

Vous pouvez aussi vous mettre à plusieurs pour offrir un soin hammam ou un massage en institut. Une façon de démarrer l’année tout en douceur avec un moment de détente intense qui permettra à ce papa unique de profiter d’un soin ressourçant à tous les coups !

Les papas sportifs

Les papas adeptes de sport n’ont qu’à bien se tenir, entre vêtements techniques, accessoires pratiques comme une gourde, ou une montre connectée et abonnement à la salle de sport, les grandes enseignes proposent des centaines de produits pour toutes les activités. Qu’il s’agisse d’un nouveau short de cycliste, d’un sac de sport tendance, ou d’un tapis de fitness, ces compétiteurs dans l’âme seront toujours ravis de pouvoir compter sur un équipement performant.

Pour les sportifs et fans de sport avant tout, un abonnement à une chaîne spécialisée, ou un magazine dédié, est un cadeau original qui leur permettra de profiter des plus belles compétitions et des dernières nouvelles toute l’année, pour un plaisir qui n’en finit pas de durer !

Les papas écolos

Résolument engagés dans la cause environnementale, les papas écolos seront comblés par des cadeaux éthiques, ou des ouvrages les encourageant dans leurs démarches. Ainsi vous pouvez offrir des T-shirts tendances fabriqués en France avec un coton biologique, un livre sur la transition zéro déchet pour les inspirer, un mug réutilisable pour les cafés du bureau, ou encore un kit pour faire pousser des plantes aromatiques en appartement.

Quel que soit votre choix, les grandes enseignes proposent aujourd’hui des produits innovants et éthiques pour tous les prix. Vous êtes sûr de trouver des cadeaux naturels ou technologiques pour aider ce super papa à former le monde de demain !