Quels acteurs REVIENDRONT pour la série ANIMÉE de Stranger Things sur NETFLIX ?

Les frères Duffer se sont dits enthousiasmés par le scénario et les animations.

©IMDBCe sera la nouvelle série animée de Stranger Things

Malgré que choses étranges se terminera avec sa cinquième saisonle monde créé par les frères Duffer ne fait que commencer Et après qu’il a été révélé que Netflix a donné son feu vert à une série animéenous vous disons ce que l’on sait du projet et si l’on sait déjà quels acteurs en feront partie.

Alors que les effets spéciaux de la série ont été incroyables, l’animation aura encore moins de limites. Matt et Ross Duffer ont tous deux clairement indiqué que leur rêve était toujours une version animée.qui suit la ligne des dessins avec lesquels ils ont grandi.

+ Qui sera dans la série animée Stranger Things sur Netflix ?

Bien que cela ne soit pas confirmé, puisque le projet a été récemment approuvé, selon les rapports, les protagonistes de l’intrigue devraient donner leur voix pour les personnages de cette nouvelle versionafin que nous puissions écouter Millie Bobby Brown, finn loup-garou, Noé Schnapp, Caleb Mc Laughlin, Gaten Matarazzo, Évier Sadie, Joe Keery, port de david et charlie heatonCependant, cela n’est pas confirmé, puisque tout dépendra de l’intrigue de la nouvelle version.

Jusqu’au moment, La date exacte de sortie du projet est inconnue.mais il a été rapporté que Eric Robles sera le directeur de productionaux côtés de Dan Cohen, avec le studio d’animation australien Flying Bark Productions derrière le projet.

Jusqu’à présent, on ne sait pas quel est le scénario de la série animée de choses étrangesmais les frères Duffer étaient déjà surexcités : « nous ne pourrions pas être plus impressionnés par ce qu’Eric Robles et son équipe ont créé, les scripts et les illustrations sont incroyables« , ont-ils mentionné dans un communiqué.

