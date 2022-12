Quels acteurs pourraient remplacer Henry Cavill dans Superman

Tous les fans ont été surpris de voir la nouvelle que l’acteur Henry Cavill il ne reviendrait pas avec son rôle de Superman Dans les films de DC Studios. Malgré le fait qu’en octobre, il a été confirmé que l’acteur reviendrait au personnage, après une rencontre avec James GunnCavill a été informé qu’il n’aurait plus le rôle de Clark Kent.

Gunn a même déclaré qu’il préparait déjà le premier volet du nouvel univers DC, qui serait un film de Superman qui aborderait une étape antérieure de sa vie, mais ne mettrait pas en vedette Cavill.

Avec cela, de nombreux fans ont commencé à se demander qui pourrait remplacer Henry Cavill dans ce nouveau film, et bien que rien ne soit confirmé pour le moment, il existe déjà des noms d’acteurs que les fans aimeraient voir comme Superman comme jacob elordi, kit connor, austin abramentre autres.

Cela pourrait aussi vous intéresser : pourquoi Henry Cavill ne reviendra pas en tant que Superman

Bien qu’il manque peut-être encore à James Gunn de révéler quel acteur remplacera Henry Cavill dans une version plus jeune du personnage, selon des rumeurs, ils ont souligné que Jacob Elordi, acteur devenu célèbre pour »The Kissing Booth » et »Euphoria », seraient déjà en pourparlers avec DC Studios pour être la nouvelle image de Superman.

Ce serait un grand bond en avant dans la carrière de l’acteur car il n’a participé qu’à des productions sur des plateformes de streaming telles que Netflix Oui HBOCela pourrait donc être son premier grand saut sur grand écran, et plus encore en jouant l’un des personnages les plus emblématiques de tous les temps, Superman.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Combien Henry Cavill a-t-il payé pour ses camées dans Black Adam et The Flash

Bien que Gunn ait déclaré via son Twitter que le film Superman serait l’un des premiers projets sur lesquels travailler au sein de DC Studios, pour le moment, il n’a pas donné beaucoup d’informations sur sa production.

Pour le moment, l’intrigue du film est inconnue, ainsi que les personnages qui apparaîtront à côté de Kal-El, mieux connu sous le nom de Clark Kent. On ne sait pas non plus qui dirigera le nouvel opus, mais cela pourrait être une approche inédite au cinéma de la vie et de l’histoire du personnage.

Il n’y a toujours pas de date de sortie pour le nouveau film Superman de DC Studios.