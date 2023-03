in

Oscars 2023

La 95e remise des récompenses les plus importantes de l’industrie approche et c’est pourquoi nous passons en revue une poignée de stars oubliées par l’Académie.

Quels acteurs célèbres n’ont jamais remporté d’Oscar ?

Les prix sont la reconnaissance de projets particuliers, mais parfois ils impliquent également la nécessité de mettre en valeur la carrière d’une personne. Avec les oscars, Ce n’est pas différent. On peut penser, par exemple, au temps qu’il leur a fallu pour reconnaître Leonardo DiCaprioqui n’a pas gagné Le loup de Wall Street et son travail incroyable mais il a été récompensé grâce à le revenant. A quels acteurs êtes-vous redevable ? L’Académie?

+Acteurs ignorés des Oscars

Tom Croisière

Aujourd’hui, c’est l’une des références de l’industrie au point qu’une vidéo est récemment devenue virale dans laquelle Steven Spielberg l’a remercié de l’avoir sauvée « Top Gun : Maverick ». des emplois comme Magnolia et Jerry Maguiré ils l’ont laissé à la porte du triomphe, mais il n’a jamais été reconnu.

Johnny Depp

Aujourd’hui sauvé de la polémique avec Ambre Entendu qui a failli lui coûter la course, Johnny Depp C’est un autre des grands laissés de côté. comment est-ce possible Panique et folie à Las Vegaspour ne citer qu’un exemple, ne vous a-t-il pas donné la statuette ?

Edouard Norton

Vous n’avez qu’à vous souvenir de ce que vous avez fait dans Histoire américaine x comprendre l’injustice de la situation avec cet artiste. Sans oublier si nous ajoutons également son excellent travail dans Le club de combat.

Willem Dafoe

Chaque apparition de cette star de 67 ans est un chef-d’œuvre. Nominé pour le meilleur acteur dans un second rôle pour Le projet FlorideIl n’a jamais reçu de prix. Pas même quand il a eu le génie d’incarner le très Van Gogh.

Ralph Fiennes

Bien qu’il ait joué dans le premier film qui lui a donné un oscar pour Spielberg et mettez-vous à la place de Oscar Schindler, fiennes a été complètement ignoré par L’Académie.

Michelle Pfeiffer

Nominé pour des œuvres comme Liaisons dangereusescet artiste de 64 ans a participé trois fois au concours et n’a jamais ramené de statuette chez lui.

Sigourney Weaver

C’est peut-être trop demander qu’ils reconnaissent une star de l’horreur de science-fiction en tant que commandant Ellen Ripley. Trois fois il s’est battu pour un oscardont un pour Extraterrestreset n’a jamais réussi à le gagner.

Glenn Fermer

Il y a un palmarès très particulier pour cette star de cinéma : elle est l’actrice la plus nominée pour le oscar sans l’avoir remporté, avec un total de huit fois qu’il a participé à la liste restreinte. Attraction fatale et Liaisons dangereuses lui a valu certaines de ses nominations.

Amy Adams

le maître, Vice et doute étaient quelques-uns des films pour lesquels Amy Adams elle a été nominée sans jamais être reconnue. Sans parler d’autres emplois comme dans Animaux nocturnes. Il a actuellement six nominations et la chance de battre le record de Glenn Fermer.

Annette Bening

l’étoile de beauté américainequi a donné de grandes œuvres telles que Les enfants vont bien, n’a jamais remporté de statuette. Une injustice absolue.

