Quelqu’un sur Terre n’est-il pas un immigrant?

Les êtres humains ont tendance à être fascinés par leurs débuts. Les histoires d’origine se retrouvent à travers les cultures, les religions, les ethnies et les nationalités – et elles sont toutes profondément importantes. Ces histoires racontent aux gens d’où ils viennent, comment ils s’intègrent et comment tout le monde s’intègre.

L’une de ces histoires, bien sûr, est l’histoire des gènes humains, et c’est une histoire que quiconque a ADN actions.

Alors que les scientifiques découvrent un ADN humain plus ancien, échantillonnent de l’ADN plus moderne et développent davantage de moyens d’analyser ce matériel génétique, cela révèle beaucoup de choses sur la façon dont les premiers humains se sont déplacés – et ont bougé et se sont déplacés – à travers le monde, en arrivant à habiter presque chaque bande de terre.

Donc, après des milliers et des milliers d’années de migration presque constante, y a-t-il des gens qui n’ont jamais quitté l’endroit où l’on pense Homo sapiens évolué? En d’autres termes, y a-t-il quelqu’un sur Terre qui n’est pas immigrant?

En relation: Pourquoi tous les primates n’ont-ils pas évolué en humains?

« D’un point de vue scientifique, les seules personnes que vous pourriez considérer comme des immigrés seraient peut-être certaines Groupes de langue khoe-san en Afrique australe », a déclaré Austin Reynolds, professeur adjoint d’anthropologie à l’Université Baylor au Texas, spécialisé en génétique des populations humaines.

La désignation Khoe-San (prononcée scié coy) se réfère à certaines communautés africaines dans les régions du Botswana, de la Namibie, de l’Angola et de l’Afrique du Sud qui parlent des langues similaires avec des consonnes distinctives, a déclaré Reynolds à 45Secondes.fr.

Reynolds a déclaré qu’il existe deux facteurs principaux indiquant que les groupes Khoe-San peuvent être des descendants non migrateurs d’humains d’origine: ils vivent à l’endroit où les humains sont probablement apparus pour la première fois, et ils ont une grande diversité génétique. Un bon moyen de comprendre pourquoi une diversité génétique élevée indique une ascendance originale est de comparer les gènes à un bol de M & Ms, a déclaré Reynolds. Les poignées retirées du bol – c’est-à-dire les personnes qui se sont séparées de la population humaine d’origine – peuvent ne contenir que quelques couleurs M & Ms, mais le bol d’origine aura toutes les couleurs.

Pourtant, malgré la proximité des groupes Khoe-San avec le proverbial «berceau de l’humanité» et leur importante diversité génétique, les identifier comme les derniers peuples génétiquement aborigènes n’est pas évident.

Premièrement, les chercheurs ne savent pas avec certitude que l’Afrique australe est le berceau de l’humanité. Certains scientifiques pensent que les humains ont d’abord évolué en Afrique de l’Est, a déclaré Reynolds, et les scientifiques n’ont pas amassé suffisamment de preuves archéologiques dans les deux domaines pour être complètement certains de l’endroit où Homo sapiens est venu pour la première fois sur les lieux.

Il est même possible que les gens aient évolué en Afrique de l’Ouest, a déclaré Mark Stoneking, un généticien moléculaire à l’Institut Max Planck d’anthropologie évolutive de Leipzig, en Allemagne, à 45Secondes.fr. Selon Stoneking, différents environnements font un travail pire ou meilleur pour préserver les restes fossiles, donc ce n’est pas parce que des restes humains ont été ou n’ont pas été trouvés dans des endroits spécifiques que les humains n’y ont pas vécu il y a longtemps.

Stoneking ne pense pas qu’il reste des gens sur Terre qui ne soient pas – du moins scientifiquement – des immigrants.

«Les gens ont toujours été en mouvement», a déclaré Stoneking. Ses récentes recherches génétiques sur les populations d’Asie ont montré qu’il y a une touche de presque tout le monde dans tout le monde. «Toutes les populations humaines ont été en contact avec d’autres», y compris les Khoe-San, a-t-il dit, dénotés par des preuves dans leurs gènes, leurs cultures et leurs langues.

Les premiers humains se sont beaucoup déplacés en Afrique pendant plus de 100 000 ans avant de partir, date à laquelle ils ont probablement quitté l’Afrique de l’Est pour se rendre au Moyen-Orient, a déclaré Stoneking. Il est probable que peu de temps après, les gens se soient dirigés vers le sud-est le long de la côte indienne, avec beaucoup plus de vagues de migrants suivant ces aventuriers originaux pendant des dizaines de milliers d’années. En cours de route, il y aurait eu un grand échange d’ADN, a déclaré Stoneking, et ces deux composants – mouvement et mélange – sont ce qu’il considère comme une caractéristique déterminante de l’espèce humaine.

« Les humains – ce qu’ils aiment faire, c’est migrer, et ils aiment avoir des relations sexuelles », a déclaré Stoneking. Et cela semble avoir été depuis des temps immémoriaux.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.