Quelqu’un regarde : de quoi parle la nouvelle série Star+ ?

in

Étoile+

Star + présente Someone Is Watching où tous ses personnages ont des secrets à cacher mais aucun n’est aussi intéressant que le protagoniste de cette histoire.

©Étoile+quelqu’un regarde

Étoile+ fait ses débuts quelqu’un regardeune série télévisée qui promet beaucoup de mystère et de surprises dans son intrigue qui se développe sur 10 épisodes qui arrivent ensuite sur la plateforme Le 10 mai. L’émission met en scène Mariel Molino dans la peau d’Elena Santos, une femme qui a un passé à cacher lorsqu’elle commence à développer sa nouvelle activité.

La jeune femme gravit les échelons pour travailler comme nounou dans une famille aisée de Manhattan. Il apprend rapidement que tous les habitants du mystérieux bâtiment où il se trouve ont des secrets cachés. Cependant, ce que personne ne sait, c’est qu’Elena a ses propres secrets choquants.

Une série pleine de mystère

Étoile+ miser sur ce produit de fiction de l’esprit agité de Julie Durk que dans ses crédits, il a des œuvres dans des titres tels que Vous avez un e-mail, les lois de l’attraction et Les jeunes mariés. quelqu’un regarde Il promet de fasciner les abonnés de la plateforme avec une intrigue pleine de mystère où l’on ne sait pas ce qui se passe avec ses protagonistes et leurs secrets qui se dévoilent au fur et à mesure que l’histoire progresse.

quelqu’un regarde est une alternative intéressante pour tous ceux qui recherchent une de ces histoires où il est progressivement révélé ce qui se passe et comment les protagonistes vont réagir aux surprises qui surgissent. Surtout en ce qui concerne Elena Santos, cette femme qui a des yeux pour observer mais surtout : une bouche à fermer.

La série met en vedette Mariel Molino dans Elena Santos, Warren Christie dans Matthew, Amy Acker dans Tory, Jon-Michael Ecker dans Scott, Aliyah Royale dans Ginny, Lumpkin dans Elliott, Henry Samiri dans Jasper, Kelly Bishop dans Mme Ivey, Baraka Rahmani dans Alex Toubassy, ​​​​Grace Kaufman comme Bennet Ayres, Christopher Redman comme Dick Ayres et Andrés Vélez comme Roman, entre autres.

Toujours pas abonné à Étoile+ accéder aux contenus exclusifs de la plateforme ? s’abonner dans ce lien. Ne pensez plus !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?