Quelqu’un ment : des théories sur la fin de la série Netflix auxquelles vous ne croirez pas

La production qui fait fureur dans le N rouge reviendra avec une deuxième saison. Que pourrait-il se passer après avoir rencontré le tueur de Simon ?

©IMDBQuelqu’un ment, la série tendance sur Netflix.

Élite et Jolies petites menteuses Ce ne sont que quelques exemples de séries qui ont conquis avec des intrigues pour adolescents sur des plateformes de streaming. Tous deux ont un point commun fondamental : ils tournent autour d’un meurtre où le mystère et la recherche du coupable deviennent protagonistes. En ce sens, il est venu quelqu’un ment pour Netflixqui a rapidement réussi à se hisser parmi les tendances, réveillant des dizaines de théories sur les réseaux sociaux.

La particularité de ce spectacle, produit à l’origine pour paonest qu’il est basé sur le roman homonyme de Karen M. McManus. Telle était sa fureur que le géant du streaming n’a fait que l’incorporer dans son catalogue. De quoi parle l’histoire prometteuse ? Dans une école, cinq élèves se retrouvent dans la salle de détention. Et bien qu’ils soient très différents l’un de l’autre, un homicide les maintiendra ensemble.

Alors qu’une bonne partie des internautes connaissait la fin grâce au livre, beaucoup d’autres ont partagé leurs réactions et théories loufoques sur ce qui pourrait arriver dans cette série en huit épisodes où ils brillent. Barrett Carnahan, Annalisa Cochrane, Melissa Collazo, Jessica McLeod, Marianly Tejada, Chibuikem Uche et Cooper van Grootel. Dans ce cas, la plupart tournaient autour de la mort de Simon.

Qu’est-il arrivé? Son personnage, au début de la série, souffre d’un choc anaphylactique dû à une allergie aux cacahuètes. Après des soupçons, des secrets et des histoires de vengeance, la vérité est enfin révélée. Alerte spoil! Celui qui se cache derrière tout ça, c’est Jake, le petit ami d’Addy, qui était son grand ami et qui lui a proposé de faire une farce qui ne s’est pas déroulée comme prévu. Une fois découverts, ils poursuivent le responsable et il est finalement abattu dans une forêt.

Maintenant, la grande inconnue est qui a commis le crime. Ils se débarrassent rapidement de son corps et simulent la fuite de Jacques. Mais non seulement les jeunes le savent, mais quelqu’un d’autre était là ce soir-là. Bien sûr le théories Ils ont rempli les réseaux sociaux. Certains pensent que Simon n’est pas réellement mort et que c’est lui qui cherche à se venger. D’autres pensent qu’il s’agit d’un nouveau personnage qui a témoigné dans la forêt et qui est prêt à s’impliquer dans l’intrigue. En tout cas, il suffira d’attendre la deuxième saison pour connaître le sens des rôles de quelqu’un ment.

