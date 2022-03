‘Quelqu’un ment 2’: quand pourra-t-il être vu sur Netflix

in

NETFLIX

La série basée sur les livres de Karen M. McManu aura une deuxième saison après avoir été l’une des plus regardées.

© Imbd‘quelqu’un ment’

‘quelqu’un ment’ C’est l’une des séries qui fait fureur dans Netflix en raison de son histoire de mystère et de meurtre qui a une fois de plus captivé le public comme cela s’est produit avec « Élite », histoire qui a eu 5 saisons. Et ce n’est pas pour moins, qu’après avoir vu 8 chapitres, ils se demandent : Y aura-t-il une deuxième saison ? C’est pourquoi nous vous dirons tout ci-dessous.

La série est basée sur le livre de Karen M. McManu et proposera une intrigue pleine de mensonges, de trahisons et de rebondissements inattendus dans laquelle un groupe d’élèves punis au lycée, Cooper (Chibuikem Uche), Bronwyn (Marianly Tejada), Addy (Annalisa Cochrane) et Nate (Cooper van Grootel)Ils sont la cible d’un possible assassinat.

De quoi parle « Quelqu’un ment ? » ?

Tout commence lorsque cinq élèves sont envoyés en salle de punition et que l’un d’entre eux n’en ressort pas vivant. Ils ont des raisons de tuer leur partenaire, car la victime, Simon allait révéler les fameux secrets de son blog ‘À propos de ça’.

Au début de la série Simon, il fait un choc anaphylactique suite à son allergie aux cacahuètes. A cette époque, il n’y a pas de professeur et les seuls présents sont le dur à cuire Nate, le populaire Addy, le succès Bronwyn et la star du baseball Cooper.

Ils appellent les urgences, mais ils ne voient pas un seul épipen dans la salle de premiers soins. Simón meurt et selon l’enquête policière, quelqu’un a mélangé son eau avec de l’huile d’arachide et avait pris tous les épipens de l’école. Cependant, quelqu’un écrit sur le blog de Simon et tout le monde découvre qu’il a volé un test. Addy découvre que la meilleure amie de Simón, Janae, dit qu’elle voulait se venger parce qu’elle croyait qu’ils étaient coupables d’avoir tué son amie.

Mais, un nouvel utilisateur commencera à publier des rencontres secrètes et la police pense encore plus au Bayview Four car tout est découvert.

Quand est la première de la deuxième saison?

La plateforme de streaming n’a pas encore confirmé la date de diffusion d’une deuxième saison. Bien que l’on puisse croire qu’il aura à nouveau 8 chapitres.

Qui fait partie du casting ?

Cooper (Chibuikem Uche), Bronwyn (Marianly Tejada), Addy (Annalisa Cochrane) et Nate (Cooper van Grootel) sont les principaux visages du dram

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂