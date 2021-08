Quelqu’un a volé la BMW de Tom Cruise pendant Mission : Impossible 7 Shoot

Quelques jours seulement après avoir appris qu’un train s’était écrasé lors d’une cascade planifiée sur le tournage de Mission : Impossible 7, un autre véhicule impliqué avec une star du film est également sorti du plateau. Cette fois, la BMW-X7 de Tom Cruise a été volée. Heureusement, il n’y a pas eu de poursuite à grande vitesse et personne n’a été blessé.

Peu de temps après l’incident, la BMW-X7 de Cruise a été retrouvée. Le véhicule a été volé dans la rue Church. Les autorités ont récupéré le véhicule, abandonné, près de Smethwick. À l’heure actuelle, on ne sait pas grand-chose de l’incident.

Ce que nous savons, c’est que le véhicule a été pris à l’extérieur du Grand Hôtel. La BMW aurait eu des milliers de livres (monnaie et non poids) de marchandises à l’intérieur. Les autorités examinent les images de vidéosurveillance dans la région pour voir si elles peuvent voir qui est, comment et quoi de l’incident.

Le centre commercial local a été fermé pendant quelques jours pour la reprise du tournage. Birmingham est en effervescence depuis que l’icône du cinéma est arrivée pour la production du film et des tonnes de personnes ont afflué pour avoir un aperçu de Tom Cruise ainsi que de la co-star Hayley Atwell. Alors qu’il était en ville pour le tournage, Cruise s’est arrêté au restaurant indien Asha’s et a pris des photos avec des agents de la police britannique des transports. Les agents ont partagé une photo d’eux posant avec Cruise annonçant que la photo n’avait pas été achetée. Pour ne pas être en reste, le maire de Birmingham, Muhammad Afzal, est passé pour se faire prendre en photo avec Cruise et Atwell.

Les trains qui s’écrasent et les voitures volées ne sont pas les seules bizarreries qui se produisent pendant le tournage sur Mission : Impossible 7. Cruise a également posé son hélicoptère dans le jardin d’une famille locale. Il semble que les shenninangans ne manquent pas près de Birmingham et autour du plateau lui-même pendant le tournage.

Tom Cruise n’est pas le seul à se voir confisquer son véhicule. Plus tôt cette année, Ludacris, Christopher Bridges, s’est fait voler sa Mercedes Benz S63 alors qu’il tentait d’obtenir de l’argent à un guichet automatique à Atlanta. Tout comme pour Cruise, l’histoire du rappeur se termine bien. La police a pu retrouver la voiture de luxe, ainsi que d’autres objets qui s’y trouvaient au moment où le crime a été commis. De la même manière, le chanteur, rappeur et producteur Akon, Aliaune Damala, s’est fait voler sa voiture dans une station-service Buckheads à Atlanta. Le Range Rover a été localisé à l’aide d’une application de suivi sur le téléphone d’Akon. La voiture a été récupérée avec des objets tels qu’un sac Luis Vuitton, ainsi qu’un collier de diamants d’une valeur d’environ 25 000 €.

Mission : Impossible 7 a environ 9 mois avant la sortie du film, donc beaucoup d’autres choses pourraient se produire d’ici là. Lors du tournage d’un film d’action, il est probablement préférable de garder l’action reléguée à l’écran et au décor. Nous ne pouvons qu’espérer que les voitures cessent de disparaître et que les stars de cinéma gardent leurs hélicoptères hors des jardins familiaux innocents. Mission impossible sort en salles le 27 mai 2022.

Sujets : Mission : Impossible 7