Quelqu’un a recréé le cargo Ever Given échoué dans le canal de Suez dans Flight Simulator

Ce matin vers 4h30 du matin porte-conteneurs jamais donné il a finalement été libéré du canal de Suez après presque une semaine de séjour inconfortable dans le beau passage. L’histoire de la cargaison a attiré l’attention des médias et des médias sociaux du monde entier en raison des nombreux aspects particuliers qui l’ont distinguée, mais même maintenant que le navire a quitté son amarrage involontaire et temporaire, il reste encore un moyen de la revoir coincée dans le passage du fleuve égyptien comme ces derniers jours: un jeu de Simulateur de vol, le simulateur de vol créé par Microsoft en 2020. Dans le jeu, certains utilisateurs ont recréé une reproduction du porte-conteneurs exactement au niveau du canal de Suez, à l’endroit exact où il s’est échoué le mardi 23 mars.

Flight Simulator est considéré comme le meilleur jeu vidéo de simulation de vol de tous les temps, c’est pourquoi la plupart des fans en ont acheté une copie; une partie de ceux-ci a apporté de nombreux changements ces derniers mois visant à reproduire de nouveaux éléments dans les cartes déjà détaillées du jeu, créant une communauté très active et une bibliothèque de contenu variée. Des nouveaux avions et livrées aux effets sonores personnalisés, en passant évidemment par éléments de décor que les développeurs de la maison Redmond n’avaient pas initialement inclus dans le jeu: les nouveaux éléments que les utilisateurs peuvent télécharger en ligne dans le titre sont nombreux, et parmi ceux-ci depuis quelques jours il y a aussi un Modèle 3D jamais donné positionné de l’autre côté du canal de Suez.

Un premier clip du changement en action a été posté sur TikTok par l’un des premiers utilisateurs qui l’a vu et téléchargé en ligne. Dans le clip, l’utilisateur réalise une imitation réussie du capitaine d’un vol commercial décrivant la chaîne et son invité des derniers jours. comme s’il s’agissait d’une attraction touristique. Le tiktok dure un peu moins d’une minute et montre l’Ever Étant donné au loin du point de vue de l’intérieur de l’avion qui le survole lentement. Le package complémentaire qui reproduit la cargaison dans Flight Simulator est disponible en téléchargement pour ceux qui utilisent la version PC du jeu.

