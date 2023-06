Quelques jours après sa première, CULPA MÍA bat un nouveau RECORD dans PRIME VIDEO

in

« Culpa Mía » a dépassé toutes les attentes de Prime Video. Découvrez le nouveau record atteint sur la plateforme.



© Prime VidéoGabriel Guevara et Nicole Wallace

Adapter un livre au petit écran n’est parfois pas une tâche aisée, mais Première vidéol’a parfaitement fait avec Ma faute. Le nouveau film sur la plateforme est basé sur Le roman de Mercedes Ron du même nom et qui est le premier de la trilogie coupable. Ce film a été présenté en première au catalogue le 8 juin et est déjà un succès complet.

C’est parce que l’intrigue de Ma faute, qui suit l’histoire de Nick et Noah, deux demi-frères qui tombent amoureux malgré le fait que leur amour soit interdit, a captivé des milliers de personnes à travers le monde. La grande preuve en est que ce film, avec Gabriel Guevara et Nicole Wallace, a battu un nouveau record dans l’histoire de Prime Video.

Le nouveau disque de Culpa Mía sur Prime Video :

Même s’il est arrivé sur Prime Video il y a moins d’un mois, Ma faute C’est déjà l’un des films les plus vus de l’histoire de la plateforme. C’est ainsi que la production l’a confirmé avec une vidéo remerciant les fans de Coupable. Dans celui-ci, tous les records atteints par les images ont été annoncés.

Le premier d’entre eux est que le premier week-end de sa sortie, il est devenu le film numéro un au monde. Il a ensuite atteint le top 10 dans plus de 190 pays, mais la chose la plus importante à propos de ces statistiques est qu’il est déjà entré dans l’histoire de Prime Video. En effet, il s’agit du film en espagnol le plus regardé de l’histoire de la plateforme..

Sans aucun doute, un succès incomparable qui ne cesse de grandir. C’est pourquoi les fans attendent déjà l’arrivée de un deuxième film car la fureur du film laisse présager un renouveau. De plus, vous devez vous rappeler que l’histoire de Nick et Noah a encore un long chemin à parcourir.

