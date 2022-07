Quelques jours après la première du reboot de Pretty Little Liars sur HBO Max : comment va Ashley Benson aujourd’hui

hbo max

Le nouveau Pretty Little Liars se rapproche de HBO Max, mais ci-dessous, nous passerons en revue la situation actuelle de l’un des membres de la distribution d’origine. Quelle est la vie d’Ashley Benson ?

© GettyA quelques jours de la première du reboot de Pretty Little Liars sur HBO Max : comment va Ashley Benson aujourd’hui.

Jolies petites menteuses, diffusée entre 2010 et 2017, était l’une des séries dramatiques et policières pour adolescents qui a remporté un grand succès auprès du public à l’époque et son héritage se poursuit à ce jour. Depuis l’année dernière, on sait que le service de streaming hbo max prépare une nouvelle adaptation gratuite du roman homonyme de Sara Shepard, mais avant ce redémarrage nous ferons le point sur la situation actuelle de Ashley Bensonprotagoniste du spectacle original.

Le nouveau projet HBO s’appelle Pretty Little Liars : Péché originel et arrivera sur la plateforme le jeudi 28 juillet prochain avec une saison composée de dix épisodes. Maia Reficco, Bailee Madison, Chandler Kinney, Zaria et Malia Pyles sont quelques-uns des visages qui joueront dans l’histoire centrée sur un groupe d’adolescents qui se retrouvent tourmentés par un agresseur inconnu, 20 ans après les événements de la ville de Millwood.

+Comment va Ashley Benson aujourd’hui ?

L’actrice a une longue histoire dans l’industrie, mais on se souvient aussi de son rôle de Hannah Marin dans Jolies petites menteuses, incarnant une jeune femme loyale et forte qui souffrait d’un trouble de l’alimentation après la disparition d’Alison DiLaurentis. Au-delà de ses interprétations, ces derniers temps, il a fait l’actualité principalement pour ses romances médiatiques, comme celle qu’il a eue avec Cara Delevingneétant l’un des couples du moment, mais ils ont annoncé leur rupture en 2020

Après cette relation Ashley officialisé un lien sentimental avec le rappeur G-Eazymais cette liaison n’a duré que neuf mois car elle a estimé qu’il n’était pas totalement engagé dans la relation, en plus de trop se disputer ces derniers temps et que le musicien agissait d’une manière que la jeune femme n’aimait pas, alors « l’ambiance est juste partie « , une source proche de ET! Nouvelles. Actuellement, Benson serait célibataire, malgré les rumeurs de rapprochement avec son amie. Remington-Franklin.

Quant à son travail devant les caméras, il faut mentionner qu’après la fin de Jolies petites menteuses faisait partie de Le gâteau d’anniversaire, propriété privée et un podcast intitulé Désolé Charlie Miller. En dehors de ses romances ratées, le positif dans Ashley Benson c’est qu’il continue d’avancer dans sa carrière avec de futurs projets qui sont déjà en post-production, comme les films Metal américain, Lapham Rising, 18 ans et plus Oui Le garçon le plus solitaire du mondeainsi que la série région sauvagequi est en plein tournage.

