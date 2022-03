Quelques jours après la première d’Outlander, Caitriona Balfe a révélé quel était le problème qu’elle avait d’être Claire Fraser

Starz

Caitriona Balfe est la protagoniste incontestée de Étranger, mais avant de décrocher le rôle de Claire Fraser, elle a fait face à plusieurs problèmes. Rencontre-les!

© GettyCaitriona Balfe à la première d’Outlander 6.

Dimanche prochain, le 6 mars, la sixième saison de Étranger il reviendra enchanter ses fans. Avec Caitriona Balfe et Sam Heughan, une fois de plus dans la peau de Jamie et Claire Fraser, désormais le strip se concentrera sur la pire crise que ce mariage va subir. A tel point qu’à cette occasion, les polémiques, les drames et les émotions brilleront en seulement six épisodes déjà très attendus par les adeptes de l’histoire.

de loin, Étranger C’est l’une des séries d’époque les plus regardées de ces derniers temps. Eh bien, son intrigue incroyable et captivante a choqué tout le monde. A tel point qu’en plus de la sixième saison qui est sur le point d’arriver, il y a une septième confirmée et une préquelle sera faite. Alors, évidemment, l’univers des Fraser commence à s’agrandir et, apparemment, il n’y a personne pour l’arrêter.

Cependant, il convient de noter que Étranger ce ne serait pas pareil sans Sam Heughan et Caitriona Balfe. En 2014, les deux acteurs lancent leur carrière vers une renommée mondiale en se mettant dans la peau de ces personnages emblématiques qui les ont désormais marqués à jamais. Même si, à vrai dire, avant la confirmation de ce duo, Diana Gabaldon n’était pas sûre de son choix pour l’adaptation de ses romans et celle qui en a le plus souffert était Balfe.

En effet, malgré le fait que la chimie entre elle et Heughan soit inégalée et incontestée, les créateurs avaient initialement des doutes quant à son rôle. Apparemment, d’après ce qu’elle a elle-même avoué, dans les romans Claire Fraser est loin de l’apparence physique que Caitriona a. « Claire est souvent décrite comme ayant des fesses plus larges et je sais qu’ils ont trouvé que j’étais plus grand et trop maigre», a-t-il avoué avant Horaires radio.

Cependant, l’intérêt que l’actrice irlandaise a toujours montré pour ce rôle a été un point en faveur d’être choisi. D’après ce qu’elle a dit, elle a passé une dizaine de mois à chercher à être sélectionnée et, comme elle était au chômage, elle a dû demander de l’aide à sa sœur pour payer le loyer où elle habitait. Même si, apparemment, le sacrifice en valait la peine puisque, même si elle ne lui ressemble pas physiquement, les fans l’adorent et elle fait partie des favorites du casting.

