Quelques heures après l’annonce, des pirates informatiques revendiquent la nouvelle application sociale de type Twitter de Donald Trump avant son lancement

26 octobre 2021 10:31:54 IST

L’ancien président Donald Trump a déclaré mercredi soir qu’il allait lancer une « puissance médiatique ». Son opération phare serait Truth Social, un réseau social de type Twitter qui « résisterait à la tyrannie des Big Tech », a-t-il déclaré dans un communiqué.

En moins de deux heures, des pirates ont eu accès à une version privée du réseau social, créant de faux comptes pour Trump ; personnalité d’extrême droite Steve Bannon; Ron Watkins, un théoricien du complot QAnon ; et le PDG de Twitter, Jack Dorsey, qui a exclu Trump de Twitter après que ses partisans ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier.

À l’aide d’un faux compte « donaldjtrump », des pirates informatiques ont publié des images de porcs en train de déféquer, ont écrit des diatribes jubilatoires visant Dorsey et ont demandé où se trouvait l’ancienne première dame Melania Trump. Des images du travail des pirates ont été diffusées sur d’autres plateformes de médias sociaux.

Dans des interviews jeudi, les pirates, qui sont affiliés à Anonymous, un collectif de piratage lâche, ont déclaré que l’effort faisait partie de leur « guerre en ligne contre la haine ».

Après une interruption de plusieurs années, Anonymous est réapparu en tant que force numérique contre l’extrême droite. Le collectif a récemment supprimé un site Web républicain du Texas après l’adoption d’un projet de loi anti-avortement, remplaçant le site par une collecte de fonds pour Planned Parenthood. Et le mois dernier, Anonymous était à l’origine d’une violation d’Epik, une société de services Internet populaire auprès de l’extrême droite, déversant 220 gigaoctets de données, y compris les détails personnels de ses clients.

En exposant les entrailles de Truth Social avant son lancement, les pirates ont démontré que le réseau social de Trump, qui sera bientôt publié, avait des garanties laxistes et laissait ouverte la possibilité d’usurper n’importe qui, y compris l’ancien président.

Trump avait révélé le réseau social dans une présentation en ligne mercredi dans le cadre du Trump Media and Technology Group, qui vise à s’attaquer aux grandes plateformes de médias sociaux.

Un représentant de la société de médias Trump n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

« Nous nous sommes bien amusés à le traîner jusqu’au ciel », a déclaré Aubrey Cottle, un pirate informatique affilié à Anonymous qui s’appelle Kirtaner, dans une interview.

Une application Truth Social a été mise à disposition en « précommande » sur l’App Store d’Apple mercredi, invitant toute personne intéressée à se joindre à une liste d’attente pour sa sortie. Les miettes numériques de ce message, a déclaré Cottle, étaient suffisantes pour lui et d’autres pirates informatiques anonymes pour accéder à la version préliminaire de l’application.

Une fois à l’intérieur, a déclaré Cottle, des pirates ont publié des mèmes provenant de comptes falsifiés pour Trump, l’ancien vice-président Mike Pence et d’autres personnalités éminentes.

L’activité a forcé les développeurs d’applications du Trump Media & Technology Group à interdire de nouveaux comptes et finalement à fermer la plate-forme de développement. (Le New York Times a visionné des captures d’écran étayant les affirmations des pirates.)

La brèche et ses conséquences n’ont pas empêché les actions de la société SPAC de Trump, Digital World Acquisition, d’augmenter de 400% à 52 € par action jeudi, après l’annonce mercredi de la fusion qui lancerait la plate-forme de médias sociaux de Trump.

Cet article a été initialement publié dans le New York Times. Nicole Perlroth c.2021 The New York Times Company

