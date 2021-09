Quelques curiosités sur les casinos et les jeux d’argent à connaître

Les casinos sont l’une des activités de loisirs les plus populaires aujourd’hui et la révolution qu’a apportée Internet a permis que de plus en plus de personnes puissent accéder à ces casinos en ligne sans avoir à se déplacer de leur chaise et en utilisant leur smartphone ou leur tablette.

Bien que les jeux de machines à sous en ligne soient l’un des plus populaires dans n’importe quel casino digne de ce nom, la vérité est que la grande variété de jeux qui existent sont nombreuses et ont tous leurs particularités. Le casino est un secteur très innovant et il existe de nombreuses curiosités autour de ce secteur et ci-dessous nous allons vous en proposer quelques-unes des principales.

Les Monégasques ne peuvent pas entrer dans le casino de leur ville

L’un des casinos les plus traditionnels au monde est celui de Monte Carlo, à Monaco. Autour de cet endroit, il y a une particularité très frappante et c’est que les habitants de la ville ne peuvent pas entrer dans l’endroit. Cela est dû au fait que la Caroline de Monaco a interdit l’entrée sur le lieu au milieu du 19ème siècle puisque les revenus de ce site provenaient, fondamentalement, d’étrangers.

Las Vegas n’est pas la capitale du jeu

La grande majorité des gens pensent que Las Vegas est la capitale mondiale du jeu. Ce n’est pas tout à fait vrai et il s’agit de la ville chinoise de Macao, la plus grande au monde en matière de jeux d’argent. Les revenus de ces types de jeux dans la ville chinoise sont bien plus élevés qu’à Las Vegas, puisqu’à Macao, ce sont les gros joueurs qui font leurs revenus bien au-dessus de ceux de Las Vegas.

Dans les casinos il n’y a ni horloges ni fenêtres

Si vous visitez n’importe quel casino n’importe où dans le monde, l’une des choses les plus frappantes à propos de sa structure est que vous ne trouverez ni horloge ni fenêtre. C’est pour les joueurs de perdre la notion du temps. Autrement dit, les distractions ou le temps disparaîtront pour les joueurs et ils se concentreront uniquement sur le jeu, augmentant ainsi les avantages de ces temples de jeu.

Vous pouvez être banni de n’importe quel casino

Les casinos en ligne permettent souvent aux utilisateurs de fixer des limites de dépôt. Bien qu’il existe des endroits comme les États-Unis où les utilisateurs sont autorisés à s’interdire d’entrer dans n’importe quel type de casino.

Les dealers doivent montrer leurs mains aux caméras

Vous avez sûrement déjà vu un croupier dans un casino se livrer à un rituel étrange avant de faire une pause. En effet, ils sont surveillés en permanence et de près par les caméras intégrées au plafond. Ce rituel s’appelle « nettoyage des mains » et consiste à montrer les paumes des mains à la caméra pour prouver qu’aucun jeton n’est pris, car c’est l’un des délits les plus courants dans les casinos du monde entier.

Le comptage des cartes est légal

Beaucoup ne le croient pas, mais le comptage de cartes est une stratégie légale dans des jeux comme le blackjack. Cette technique consiste à garder une trace des cartes qui ont été distribuées et de celles qui restent dans la pile de cartes pendant que le jeu se développe. Bien que cela soit légal, il est vrai que cela pourrait vous expulser du casino si vous vous faites prendre à le faire.

Vous ne connaissiez sûrement pas ces curiosités sur les casinos et vous aurez été surpris de les connaître pour mieux comprendre certaines choses sur ce secteur qui, à chaque fois, gagne de plus en plus d’adeptes.